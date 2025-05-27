Штрафи для водіїв в Україні переглянуть — законопроєкт

Перевищення швидкості залишається головною причиною смертності на дорогах України. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт №13314, який пропонує скасувати нинішню безкарність за перевищення ліміту швидкості менш ніж на 20 км/год

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону.

Сьогодні штрафи в Україні накладаються лише за перевищення на понад 20 км/год. Автори ініціативи вважають це стимулом для масового недотримання ПДР. У пояснювальній записці наголошується: така «поблажка» діє лише в рф, тоді як у країнах ЄС її давно не існує.

Нова шкала штрафів: від +10 до +80 км/год

Законопроєкт передбачає диференціацію покарань залежно від ступеня перевищення:

понад 10 км/год — 340 грн,

понад 20 км/год — 680 грн,

понад 30 км/год — 1 360 грн,

понад 40 км/год — 1 700 грн,

понад 60 км/год — 2 720 грн,

понад 80 км/год — 3 400 грн.

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За даними Національної поліції, у 2024 році саме перевищення швидкості спричинило 55% усіх смертей у ДТП — 1 770 загиблих з 3 202. Також постраждали 12 624 особи — майже 40% від усіх травмованих на дорогах.

Загалом із 2022 по 2024 рік через ДТП в Україні загинули 9 046 людей, а ще 84 670 — отримали травми. У більшості випадків причиною була саме надмірна швидкість.

Чому це важливо?

У пояснювальній записці наводяться результати міжнародних досліджень: рух зі швидкістю 30-70 км/год має критичний вплив на ймовірність смертельного випадку, особливо у населених пунктах, де на дорогах перебувають пішоходи та велосипедисти.

Наприклад, різниця між 50 і 70 км/год для водія може здаватися незначною, проте для пішохода вона означає життя або смерть. Саме тому в ЄС встановлені стандартні обмеження — 50 км/год у містах, а на вулицях зі змішаним рухом — ще нижчі: 30 км/год і менше.

В Україні ж на практиці обмеження швидкості в містах часто сприймається як 70 км/год — до цієї позначки штрафи не застосовуються.

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