Антимонопольний комітет оштрафував BlaBlaCar

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував компанію, що управляє BlaBlaCar в Україні, за інформаційне порушення

Про це повідомляє АМКУ на своїй сторінці на Facebook.

27 березня 2025 року АМКУ прийняв рішення, яким визнав дії ТОВ «І-Тревелс», у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу заступника Голови Комітету — державного уповноваженого у встановлений ним строк, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклав на товариство штраф у розмірі 424 486 гривень.

АМКУ продовжує здійснювати контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на ринку послуг спільного використання автомобілів через онлайн-платформи. У межах цього нагляду заступник Голови Комітету — державний уповноважений — направив вимогу про надання інформації до ТОВ «І-Тревелс», яке керує платформою спільних поїздок Blablacar (доступною через вебсайт, мобільну версію та мобільний застосунок).

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ТОВ «І-Тревелс» мало надати відповідь протягом 15 календарних днів із моменту отримання вимоги, однак у встановлений строк інформацію не подало. У зв’язку з цим Комітет визнав такі дії порушенням пункту 13 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» — як неподання інформації на вимогу Антимонопольного комітету.

Водночас під час розгляду справи ТОВ «І-Тревелс» активно співпрацювало з Комітетом та сприяло встановленню обставин порушення. Компанія не заперечувала сам факт несвоєчасного надання інформації, пояснивши ситуацію внутрішнім збоєм у комунікації, а не навмисним ухиленням від виконання вимоги. Дізнавшись про проблему, ТОВ «І-Тревелс» надало всю запитувану інформацію в повному обсязі.

Ці пом’якшувальні обставини були враховані Комітетом під час визначення розміру штрафу, що дозволило його зменшити.

Нагадаємо, що АМКУ виявив ознаки монополії у Blablacar. ТОВ «І-Тревелс», яке управляє онлайн-платформою спільних автомобільних поїздок Blablacar, що є доступною на вебсайті, на мобільній версії сайту та у вигляді мобільного застосунку , має ознаки такого, що займає монопольне (домінуюче) становище на ринку надання послуги спільного використання автомобілів за допомогою онлайн-платформ.

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