Деякі українці отримають грошову допомогу до Дня Незалежності

Уряд затвердив розміри одноразових виплат для декількох категорій українців, зокрема, ветеранів і постраждалих від війни. Виплати приурочено до Дня Незалежності, а їхнє перерахування планується завершити до 24 серпня 2025 року

Про це повідомив народний депутат України від політичної партії «Європейська солідарність», член комітету ВРУ з питань бюджету Олексій Гончаренко.

Хто отримає виплати?

Особи з інвалідністю внаслідок війни:

І група — 3100 грн;

ІІ група — 2900 грн;

ІІІ група — 2700 грн.

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув’язнених у таборах — 1000 грн. Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3100 грн. Члени родин загиблих захисників, вдівці/вдови померлих учасників бойових дій — 650 грн. Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 грн.

Виплати мають здійснити до 24 серпня 2025 року.

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Раніше ми писали, що учасники бойових дій мають право на дострокову пенсію за віком після досягнення чоловіками 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років, жінками після досягнення 50 років при наявності страхового стажу не менше 20 років (ст. 115 Закону України від 09.07.2003 № 1058-IV). Які документи потрібні для цього та які кроки необхідно зробити?

Варто також зазначити, що у І кварталі 2025 року на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд гривень. Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І кварталі 2025 року. Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснює Мінсоцполітики, було спрямовано 94,3 млрд гривень.

Нагадаємо, що деяким українцям не вистачатиме стажу для пенсії. В Україні щороку до 2028-го зростатимуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Станом на 2024 рік потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, і поки більшість українців цю норму виконує. Проте вже найближчим часом середній стаж тих, хто досягне пенсійного віку, буде меншим за необхідний мінімум.

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