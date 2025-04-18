З травня військовим курсантам підвищать стипендії — нардеп

Військовим курсантам в Україні піднімуть стипендії з травня 2025 року

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram.

«Щойно поставив питання премʼєр-міністру [Денису] Шмигалю, коли буде виконана нарешті обіцянка і коли курсантам підвищать стипендії, — пише Гончаренко. — Він каже, що відповідна постанова вже прийнята, починає працювати з 1 травня».

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Що відомо про підвищення виплат:

стипендія буде 8 тисяч грн;

на останньому випускному курсі у тих, хто вчиться на відмінно буде 20 тисяч грн;

під час проходження практики будуть платити 20 тисяч грн.

За ловами Гончаренка, підвищення планувалося ще в березні.

«Обіцяли в березні, але почне працювати з травня. Краще пізно, ніж ніколи», — додав нардеп.

Нагадаємо, що деяким українцям не вистачатиме стажу для пенсії. В Україні щороку до 2028-го зростатимуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 років. Станом на 2024 рік потрібно мати щонайменше 32 роки стажу, і поки більшість українців цю норму виконує. Проте вже найближчим часом середній стаж тих, хто досягне пенсійного віку, буде меншим за необхідний мінімум.

За прогнозами, у 2027 році лише 55% українців зможуть вийти на пенсію вчасно. Ще 40% зроблять це у 63 роки, а 5% — у 65. Із 2025 року вимоги зростатимуть:

у 2025 році — 33 роки стажу;

у 2026-му — 34 роки;

з 2028-го — 35 років.

Раніше ми писали, скільки грошей з держбюджету йде на соцвиплати. У І кварталі 2025 року на соцвиплати спрямовано 94,3 млрд гривень. Міністерство фінансів вчасно та в повному обсязі профінансувало соцвиплати у І кварталі 2025 року. Так, із держбюджету на соцвиплати, що здійснює Мінсоцполітики, було спрямовано 94,3 млрд гривень.

Крім того, ми повідомляли, якою буде мінімальна зарплата у 2026 році. У 2024 році мінімальна заробітна плата в Україні зростала двічі: з 1 січня вона становила 7 100 гривень, а вже з 1 квітня — 8 000 гривень. То, що ж чекає на мінімалку у 2026 році?

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