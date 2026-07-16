close-btn
PaySpaceMagazine

НБУ переробить банкноту у 2 000 гривень: що сталося

16.07.2026 10:20
Микола Деркач

Нацбанк України змінить шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2 000 гривень, щоб усунути будь-які асоціації з роботою громадянки країни-агресора. Введення купюри в обіг відбудеться за запланованим графіком

Нацбанк України змінить шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2 000 гривень, щоб усунути будь-які асоціації з роботою громадянки країни-агресора. Введення купюри в обіг відбудеться за запланованим графікомПро це повідомила пресслужба НБУ. Зазначається, що НБУ висловлює вдячність фаховій спільноті дизайнерів за свідому позицію та професійну увагу до кожного елемента нової банкноти національної валюти номіналом 2 000 гривень. «Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження», — йдеться у повідомленні. Якщо раніше це питання могло розглядатися як суто фахова дискусія, зокрема щодо технічних аспектів виконання напису (шрифтовий пакет НБУ не використовувався), то сьогодні це справа принципу: для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора. Читайте популярне: Інфляція в Україні почала сповільнюватися — НБУ Зважаючи на це, Національний банк України вирішив оновити стилістику напису номіналу нової банкноти. Графічне зображення літер напису буде створено в повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій. «Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії – у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія», – прокоментував Андрій Пишний, Голова Національного банку України. Оновлений напис буде виконано на нових банкнотах номіналом 2 000 гривень. Оскільки банкнота ще не запущена у виробництво, то внесення змін до оформлення не вплине на строки її введення в обіг. Банкнота, як і анонсувалося, буде введена в обіг 04 вересня 2026 року. Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що рішення Національного банку вкотре демонструє: в умовах повномасштабної війни увага приділяється не лише безпеці та функціональності національної валюти, а й її символічному наповненню. Банкнота із зображенням Василя Стуса має стати не лише платіжним засобом, а й культурним символом, тому навіть потенційні асоціації з російським походженням окремих елементів дизайну визнано неприйнятними. Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами: НБУ оновив вимоги до капіталу банків Частка проблемних кредитів в банках продовжує знижуватися — НБУ НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Фото: НБУ

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що НБУ висловлює вдячність фаховій спільноті дизайнерів за свідому позицію та професійну увагу до кожного елемента нової банкноти національної валюти номіналом 2 000 гривень.

«Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження», — йдеться у повідомленні.

Якщо раніше це питання могло розглядатися як суто фахова дискусія, зокрема щодо технічних аспектів виконання напису (шрифтовий пакет НБУ не використовувався), то сьогодні це справа принципу: для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора.

Читайте популярне: Інфляція в Україні почала сповільнюватися — НБУ

Зважаючи на це, Національний банк України вирішив оновити стилістику напису номіналу нової банкноти. Графічне зображення літер напису буде створено в повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії – у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія», – прокоментував Андрій Пишний, Голова Національного банку України.

Оновлений напис буде виконано на нових банкнотах номіналом 2 000 гривень. Оскільки банкнота ще не запущена у виробництво, то внесення змін до оформлення не вплине на строки її введення в обіг. Банкнота, як і анонсувалося, буде введена в обіг 04 вересня 2026 року.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що рішення Національного банку вкотре демонструє: в умовах повномасштабної війни увага приділяється не лише безпеці та функціональності національної валюти, а й її символічному наповненню. Банкнота із зображенням Василя Стуса має стати не лише платіжним засобом, а й культурним символом, тому навіть потенційні асоціації з російським походженням окремих елементів дизайну визнано неприйнятними.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

НБУ оновив вимоги до капіталу банків

Частка проблемних кредитів в банках продовжує знижуватися — НБУ

НБУ відкликав ліцензію у фінансової компанії

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
google news
Новини по темі
Скільки дивідендів перерахував Ощадбанк до держбюджету 15.07.2026

Скільки дивідендів перерахував Ощадбанк до держбюджету
Доплата 647 грн до пенсії: чому її отримали не всі українці 15.07.2026

Доплата 647 грн до пенсії: чому її отримали не всі українці
Що роблять зі своїми грошима «невдахи» — Кійосакі 15.07.2026

Що роблять зі своїми грошима «невдахи» — Кійосакі
Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ 14.07.2026

Хто в Україні сплатив найбільше податків у 2026 — ДПСУ
Деякі українці можуть отримати нову грошову допомогу 14.07.2026

Деякі українці можуть отримати нову грошову допомогу
200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та 12 тис. дропів — звіт Держфінмоніторингу 14.07.2026

200 млрд грн підозрілих фінансових операцій та 12 тис. дропів — звіт Держфінмоніторингу

Вибір редакції
Всі
Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року
ТОП статей 02.07.2026

Які фінансові звички та інструменти втратять актуальність до 2030 року

 Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном
ТОП статей 22.06.2026

Україна може стати блокчейн-хабом Європи — інтерв’ю з CEO Polygon Labs Марком Боіроном

 Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном
ТОП статей 19.06.2026

Відкритий банкінг, миттєві платежі та євроінтеграція фінтеху України — інтерв’ю з Олексієм Шабаном

 Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX
ТОП статей 10.06.2026

Як працюватиме закон про доходи з цифрових платформ: що змінить податок на OLX

Останні новини
Сьогодні  10:20

НБУ переробить банкноту у 2 000 гривень: що сталося

 15.07.2026  17:10

Скільки дивідендів перерахував Ощадбанк до держбюджету

 15.07.2026  16:42

Малий бізнес онлайн: як організувати продажі й комунікацію

 15.07.2026  16:00

OpenAI готує свій перший ШІ-пристрій

 15.07.2026  13:40

НБУ застосував заходи впливу до 2 ломбардів

 15.07.2026  12:30

Що роблять зі своїми грошима «невдахи» — Кійосакі

 15.07.2026  11:20

Нафтогаз реструктуризував єврооблігації на €1,2 млрд

 Всі новини
credit link image
x

Введіть запрос вище та натисніть Enter щоб шукати.