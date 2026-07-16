НБУ переробить банкноту у 2 000 гривень: що сталося

Нацбанк України змінить шрифтове оформлення нової банкноти номіналом 2 000 гривень, щоб усунути будь-які асоціації з роботою громадянки країни-агресора. Введення купюри в обіг відбудеться за запланованим графіком

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Зазначається, що НБУ висловлює вдячність фаховій спільноті дизайнерів за свідому позицію та професійну увагу до кожного елемента нової банкноти національної валюти номіналом 2 000 гривень.

«Ми проаналізували матеріали публічної дискусії, зокрема аргументи щодо стилістичної подібності створеного художниками Національного банку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження», — йдеться у повідомленні.

Якщо раніше це питання могло розглядатися як суто фахова дискусія, зокрема щодо технічних аспектів виконання напису (шрифтовий пакет НБУ не використовувався), то сьогодні це справа принципу: для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора.

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Зважаючи на це, Національний банк України вирішив оновити стилістику напису номіналу нової банкноти. Графічне зображення літер напису буде створено в повній відповідності до вигляду літер в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

«Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії – у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила росія», – прокоментував Андрій Пишний, Голова Національного банку України.

Оновлений напис буде виконано на нових банкнотах номіналом 2 000 гривень. Оскільки банкнота ще не запущена у виробництво, то внесення змін до оформлення не вплине на строки її введення в обіг. Банкнота, як і анонсувалося, буде введена в обіг 04 вересня 2026 року.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що рішення Національного банку вкотре демонструє: в умовах повномасштабної війни увага приділяється не лише безпеці та функціональності національної валюти, а й її символічному наповненню. Банкнота із зображенням Василя Стуса має стати не лише платіжним засобом, а й культурним символом, тому навіть потенційні асоціації з російським походженням окремих елементів дизайну визнано неприйнятними.

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