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Скільки заробили організатори онлайн-аукціонів на Прозорро.Продажі

08.07.2025 11:40
Ольга Деркач
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Понад 4,4 млрд грн принесли організаторам онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі Прозорро.Продажі за підсумками І півріччя 2025 року

Скільки заробили організатори онлайн-аукціонів на Прозорро.Продажі

Це результат понад 11 тис. успішних торгів в системі. Під час аукціонів вартість публічних активів у середньому зростала в 1,8 раза, йдеться в пресрелізі Прозорро.Продажі.

Від початку 2025 року найбільше надходжень організаторам торгів забезпечили аукціони із землею. Загалом за перше півріччя серед трійки найприбутковіших напрямів:

  • оренда та продаж землі — майже 1,5 млрд грн;
  • мала приватизація — понад 897 млн грн;
  • реалізація активів у процедурах банкрутства — майже 798 млн грн.

У торгах уже взяли участь понад 18 тисяч учасників, а середній рівень конкуренції становив 2,4 учасника на лот. Найбільш запекла боротьба точилася за нежитлові приміщення в Закарпатській області, де 35 учасників підняли вартість одного з лотів з 40 тис. грн до 3 млн грн.

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Найдорожчі лоти першого півріччя:

  • права вимоги за кредитними договорами — 244 млн грн;
  • майно збанкрутілого підприємства «Бліц-Інформ» у Києві — 224 млн грн;
  • Житомирський лікеро-горілчаний завод — майже 138 млн грн.

Усього від початку року понад 3 тисячі організаторів оголосили аукціони майже по всій території України. Понад половину з них становлять органи місцевого самоврядування. Завдяки участі в торгах громади отримали майже 1,2 млрд грн доходів.

Система працює через АТ «Прозорро.Продажі» — акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі в особі Міністерства економіки. Компанія забезпечує роботу електронної торгової системи, у якій проходять онлайн-аукціони з оренди та продажу публічних активів.

Нагадаємо, що майданчики системи Прозорро.Продажі інтегрували Дію. Для налаштування шерингу документів через Дію та Дія.Підпис на власних платформах представникам державних установ і бізнесу потрібно звернутися до команди Дії за контактами на сайті Інтеграція Дії.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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