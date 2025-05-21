Українським водіям готують нові штрафи до 34 000 грн

У Верховній Раді розробили пакет змін до чинного законодавства, які передбачають запровадження нових штрафних санкцій для водіїв

У разі їх ухвалення деякі порушення коштуватимуть автомобілістам до 34 000 гривень, повідомляє SUV News.

Одним із ключових пунктів є ініціатива скасувати нині чинний «нештрафний» поріг у 20 км/год при перевищенні швидкості. Наразі штрафи не застосовуються, якщо водій перевищив ліміт менш ніж на 20 км/год, що часто провокує зловживання. Законопроєкт передбачає можливість фіксації та покарання навіть за мінімальні порушення, що, на думку ініціаторів, має підвищити дисципліну на дорогах.

Ще одне передбачене нововведення — регулювання рівня шуму від транспортних засобів. У разі схвалення нових норм, водії мотоциклів та потужних авто, які створюють надмірний шум у межах міста, отримуватимуть штраф у розмірі 17 000 гривень. За повторне порушення — 34 000 гривень та можливе позбавлення водійських прав у випадку систематичних порушень.

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Також парламентарі хочуть заборонити дрифт у населених пунктах. Вуличні перегони й ризиковане маневрування викликають обурення жителів міст, тож за такі дії пропонується штраф у 8 500 гривень. Повторне порушення може обійтися вдвічі дорожче — 17 000 гривень — і тягнути за собою тимчасове вилучення посвідчення водія.

Окрему увагу депутати приділили підвищенню безпеки взимку. Зокрема, передбачено запровадження обов’язкового використання зимової гуми в період з 1 грудня до 31 березня. За порушення цієї вимоги пропонується штраф від 340 до 8 500 гривень — залежно від обставин.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет оштрафував BlaBlaCar. АМКУ прийняв рішення, яким визнав дії ТОВ «І-Тревелс», у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу заступника Голови Комітету — державного уповноваженого у встановлений ним строк, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклав на товариство штраф у розмірі 424 486 гривень.

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