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Українським водіям готують нові штрафи до 34 000 грн

21.05.2025 15:50
Ольга Деркач
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У Верховній Раді розробили пакет змін до чинного законодавства, які передбачають запровадження нових штрафних санкцій для водіїв

Українським водіям готують нові штрафи до 34 000 грн

Українським водіям готують нові штрафи до 34 000 грн Фото: freepik.com

У разі їх ухвалення деякі порушення коштуватимуть автомобілістам до 34 000 гривень, повідомляє SUV News.

Одним із ключових пунктів є ініціатива скасувати нині чинний «нештрафний» поріг у 20 км/год при перевищенні швидкості. Наразі штрафи не застосовуються, якщо водій перевищив ліміт менш ніж на 20 км/год, що часто провокує зловживання. Законопроєкт передбачає можливість фіксації та покарання навіть за мінімальні порушення, що, на думку ініціаторів, має підвищити дисципліну на дорогах.

Ще одне передбачене нововведення — регулювання рівня шуму від транспортних засобів. У разі схвалення нових норм, водії мотоциклів та потужних авто, які створюють надмірний шум у межах міста, отримуватимуть штраф у розмірі 17 000 гривень. За повторне порушення — 34 000 гривень та можливе позбавлення водійських прав у випадку систематичних порушень.

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Також парламентарі хочуть заборонити дрифт у населених пунктах. Вуличні перегони й ризиковане маневрування викликають обурення жителів міст, тож за такі дії пропонується штраф у 8 500 гривень. Повторне порушення може обійтися вдвічі дорожче — 17 000 гривень — і тягнути за собою тимчасове вилучення посвідчення водія.

Окрему увагу депутати приділили підвищенню безпеки взимку. Зокрема, передбачено запровадження обов’язкового використання зимової гуми в період з 1 грудня до 31 березня. За порушення цієї вимоги пропонується штраф від 340 до 8 500 гривень — залежно від обставин.

Нагадаємо, що Антимонопольний комітет оштрафував BlaBlaCar. АМКУ прийняв рішення, яким визнав дії ТОВ «І-Тревелс», у вигляді неподання інформації Комітету на вимогу заступника Голови Комітету — державного уповноваженого у встановлений ним строк, порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та наклав на товариство  штраф у розмірі 424 486 гривень.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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