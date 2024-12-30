Визначено найкращу валюту 2024 року

Найкращою валютою цього року став аргентинський песо, який показав рекордні показники у зміцненні

У 2024 році аргентинський песо зміцнився в реальному вираженні більше, ніж будь-яка інша валюта у світі, зрісши до долара США на 44,2%. Такі показники більш ніж удвічі перевищили результати турецької ліри, яка посіла друге місце зі зміцненням на 21,2%.

Національна валюта Аргентини значно зросла після семи років падіння поспіль. Зміцнення стало одним із результатів економічної політики президента Хав’єра Мілея, спрямованої на стабілізацію економіки країни, яка перебувала на межі гіперінфляції до моменту його приходу до влади.

Мілей зробив ставку на жорстку економію і збереження суворого валютного контролю. Зміцнення песо призвело до зростання середніх зарплат у доларовому вираженні, які зросли вдвічі до $990.

Читайте також: Банки значно скоротили ввезення валюти в Україну під кінець року

Водночас експерти звертають увагу, що для підтримки курсу Центральний банк Аргентини щосили намагався відновити свої практично порожні валютні резерви, оскільки він витрачає долари, щоб підтримувати сильний песо.

Дедалі більше аналітиків попереджають, що швидке знецінення реала в Бразилії, а також потенційні тарифні бар’єри Дональда Трампа можуть зробити Аргентину вразливою для раптової девальвації. Також вони акцентують на наслідках штучного занадто сильного песо. Індекси Біг Мака показує, що бургер у Буенос-Айресі коштує $7,90 порівняно з $3,80 рік тому за офіційним обмінним курсом.

Навіть президент Мілей визнає, що девальвація зірве його успішну програму макроекономічної стабілізації.

Директора Equilibra, економічного аналітичного центру в Буенос-Айресі Мартіна Рапетті додала, що уряд Аргентини найімовірніше зможе зберегти свою поточну валютну політику у 2025 році після нещодавньої податкової амністії, яка призвела до припливу доларів в економіку. Однак вкрай малоймовірно, що країна зможе підтримувати такий дорогий песо після наступного року.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення про пом’якшення низки валютних обмежень, що сприятиме підтримці українських виробників і створенню більш сприятливих умов для ведення бізнесу в країні.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як українці витрачають гроші з карток — дані НБУ

НБУ оновив критерії ризику фінкомпаній: що змінилось

У СЕП НБУ запрацювали миттєві перекази

За матеріалами Financial Times