Вчені створили батарею, яка працює за температури понад 150°C

Китайські дослідники представили нову літієву батарею, здатну стабільно працювати за температур до 150°C — значно вище за температуру кипіння води. Розробка може допомогти зробити акумулятори безпечнішими для використання в електромобілях, авіації, промисловості та інших сферах, де звичайні батареї швидко перегріваються

Над проєктом працювали науковці з Китайської академії наук. Вони розробили новий твердий керамічний електроліт, який не лише витримує екстремальні температури, а й забезпечує стабільну роботу літієвих елементів живлення без різкого погіршення їхніх характеристик. За словами дослідників, батарея продемонструвала високу ефективність навіть після тривалої роботи за температур від 100°C до 150°C.

Однією з головних проблем сучасних літій-іонних акумуляторів є ризик так званого теплового розгону (thermal runaway), коли через перегрів батарея може спалахнути або навіть вибухнути. Саме тому виробники електромобілів, смартфонів та інших пристроїв витрачають значні ресурси на системи охолодження.

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Новий матеріал покликаний мінімізувати ці ризики. За даними дослідників, керамічний електроліт зберігає стабільність навіть за температур, за яких традиційні рідкі електроліти вже починають деградувати або становлять небезпеку. Це відкриває перспективи для створення батарей, здатних працювати в умовах сильного нагрівання без втрати безпеки.

Експерти зазначають, що технологія ще потребує масштабування та перевірки в комерційних продуктах. Водночас подібні розробки можуть стати важливим кроком до появи більш надійних акумуляторів для електротранспорту, енергетичних систем і космічної техніки. Як зазначає The Independent, безпечніші батареї також можуть скоротити витрати на системи охолодження та підвищити довговічність пристроїв.

Редакція PSM7 звертає увагу: для України розвиток таких технологій має практичне значення. Безпечніші літієві батареї можуть прискорити розвиток електротранспорту, систем резервного живлення та накопичення енергії, які дедалі активніше використовуються як бізнесом, так і домогосподарствами в умовах нестабільного енергопостачання.

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За матеріалами scmp.com; independent.co.uk.