Акаунт Giggle Academy у соціальній мережі зазнав кібератаки: що каже Чанпен Чжао

Як повідомляється, акаунт відомої освітньої платформи на X став об’єктом кібератаки, що призвело до його зламу

Чанпен Чжао, який також є засновником криптовалютної біржі Binance, закликав підписників Giggle Academy бути обережними при взаємодії з будь-яким контентом зі зламаного акаунта X, спростувавши повідомлення від хакерів про призначення нового генерального директора освітньої платформи.

Чжао пояснив, що разом з генеральним директором Giggle Academy Джіджі Броверман вони працювали цілодобово, щоб отримати контроль над скомпрометованим акаунтом, заявивши, що хочуть покласти край всій дезінформації, яку хакери намагаються поширити в інтернеті.

Giggle Academy — це стартап засновника Binance Чанпена Чжао (CZ). Злом призвів до поширення оманливої інформації та спроб фішингу серед його підписників.

Woke up to “Giggle Academy X account hacked”. 😱

Working on restoring it. Always use common sense when reading content from anywhere. 🙏

— CZ 🔶 BNB (@cz_binance) November 16, 2024