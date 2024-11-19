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Акаунт Giggle Academy у соціальній мережі зазнав кібератаки: що каже Чанпен Чжао

19.11.2024 9:40
Олеся Крамаренко
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Як повідомляється, акаунт відомої освітньої платформи на X став об’єктом кібератаки, що призвело до його зламу

Акаунт Giggle Academy у соціальній мережі зазнав кібератаки: що каже Чанпен Чжао

Фото: freepik.com

Чанпен Чжао, який також є засновником криптовалютної біржі Binance, закликав підписників Giggle Academy бути обережними при взаємодії з будь-яким контентом зі зламаного акаунта X, спростувавши повідомлення від хакерів про призначення нового генерального директора освітньої платформи.

Чжао пояснив, що разом з генеральним директором Giggle Academy Джіджі Броверман вони працювали цілодобово, щоб отримати контроль над скомпрометованим акаунтом, заявивши, що хочуть покласти край всій дезінформації, яку хакери намагаються поширити в інтернеті.

Giggle Academy — це стартап засновника Binance Чанпена Чжао (CZ). Злом призвів до поширення оманливої інформації та спроб фішингу серед його підписників.

Місія Giggle Academy: Гейміфікована, доступна освіта

Giggle Academy — це амбітна спроба Чжао революціонізувати освіту шляхом поєднання технологій блокчейну та штучного інтелекту. Запущена як безприбуткова ініціатива, платформа має на меті забезпечити безплатну освіту для учнів 1-12 класів, приділяючи особливу увагу регіонам з низьким рівнем грамотності.

Використовуючи модель «грай, щоб заробляти» (P2E), Giggle Academy прагне залучити учнів до гейміфікованого навчання, пропонуючи стимули для підтримки їхньої мотивації. Ініціатива має на меті трансформувати глобальну освіту, зробивши її доступною, персоналізованою та прозорою.

Говорячи про бачення проєкту, CZ раніше заявляв:

«Наша мета — розширити можливості громад, які не отримують належних послуг, надаючи їм інструменти та знання, необхідні для досягнення успіху в цифровій економіці».

Чанпен Чжао відійшов від Binance до освітніх інновацій

Чанпен Чжао, засновник Binance — найбільшої у світі криптовалютної біржі — після відставки з посади генерального директора на тлі постійних регуляторних викликів зосередився на проєктах соціального впливу, таких як Giggle Academy.

За допомогою Giggle Academy CZ прагне подолати освітню нерівність, пропонуючи технологічні рішення. Використання блокчейну на платформі забезпечує прозорість процесів, а інструменти на основі штучного інтелекту надають студентам індивідуальні навчальні траєкторії.

Злом, однак, слугує суворим нагадуванням про ризики, пов’язані з проєктами, що підтримуються видатними фігурами криптовалютного світу.

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За матеріалами fxleaders.com

Рубрики: BlockchainСвітНовиниТехнології
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