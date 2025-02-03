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Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

03.02.2025 15:40
Ольга Деркач
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Нова пошта відкрила нове відділення в столиці Чехії. Це вже третє відділення в Празі

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи

Нова пошта розширилася в одній з країн Європи Фото: t.me/novapostcorp

Про це Нова пошта повідомила у своєму Telegram.

Локація працює за адресою Francouzská 164/108, 101 00 Praha 10-Vršovice та пропонує всі наявні послуги — відправлення документів і посилок до 30 кг, пакування, а також кур’єрську доставку.

Мережа Нової пошти у Чехії зростає — тепер це вісім відділень у Празі, Брно, Пльзені, Ліберці, Остраві та Пардубіце. А завдяки партнерським пунктам та поштоматам компанія покриває 2700 локацій по всій країні.

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Доступна доставка посилок:

  • з України до Чехії — від 3 днів;
  • всередині Чехії — від 1 дня;
  • до інших європейських країн — від 2 днів.

Нагадаємо, що Нова пошта відкрила нове відділення в одній з країн Європи. Розпочало роботу відділення №17 за адресою: вул. Александра Бернардаці, 50. Це вже девʼяте відділення, яке Нова пошта відкрила у Молдові 2024 року. У ньому можна відправляти та отримувати посилки до 30 кг.

Нова пошта присутня на ринках 16 країн: Польща, Чехія, Німеччина, Румунія, Словаччина, Угорщина, Італія, Іспанія, Франція, Австрія, Нідерланди, Литва, Латвія, Естонія та Сполучене Королівство.

Раніше ми писали, скільки інвестує Нова пошта у розвиток мережі у 2025 році. За словами Климова, близько 90% інвестицій буде спрямовано на розвиток бізнесу в Україні, а решту — на розширення міжнародної присутності компанії. Він також зазначив, що у 2025 році кошти планується використати для вдосконалення інфраструктури та будівництва інноваційних терміналів.

Крім того, Нова пошта отримала відзнаки на престижному світовому конкурсі. The One Show вже понад 50 років залишається однією з найпрестижніших нагород у світі реклами, дизайну та креативу, нарівні з такими відомими відзнаками, як Cannes Lions і D&AD. Проєкт Нової пошти «Вцілілі посилки» отримав бронзову нагороду у номінації Brand Experience. Ще один проєкт «Запакуй небо» увійшов до шортлісту у номінації Design.

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Рубрики: ЄвропаСвітНова поштаНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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