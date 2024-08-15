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Buy Me a Coffee планує припинити підтримку Payoneer з 1 листопада

15.08.2024 14:20
Микола Деркач
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Популярний сервіс для збору донатів Buy Me a Coffee припинить підтримку виведення коштів через систему Payoneer. Це був один із небагатьох доступних механізмів виведення грошей для українців після початку повномасштабної війни

Buy Me a Coffee планує припинити підтримку Payoneer з 1 листопада

Buy Me a Coffee планує припинити підтримку Payoneer з 1 листопада Фото: freepik.com

Про це пише AIN з посиланням на українську артистку Eileen.

Згідно з повідомленням, надісланим компанією Buy Me a Coffee креаторці Eileen, українці мають трохи більше двох місяців для пошуку альтернативних способів виведення коштів (наразі редакція PSM готує такий перелік).

Buy Me a Coffee планує припинити підтримку Payoneer з 1 листопада

Buy Me a Coffee планує припинити підтримку Payoneer з 1 листопада Фото: ain.ua

Нагадаємо, що на початку серпня американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee оновила свої правила та оголосила про припинення надання повноцінного сервісу для українських користувачів. Своє рішення аргументувала у листі до користувачів необхідністю відповідати суворим стандартам відповідності.

«У зв’язку з нещодавніми змінами в політиці та ускладненням законодавчих вимог і санкцій, ми більше не приймаємо нових творців (контенту – ред.) з України. Ми розуміємо, що це може вас розчарувати, і щиро перепрошуємо за будь-які незручності, які це може спричинити», — йдеться у відповіді представниці Buy Me a Coffee.

Цікаве по темі: Payoneer оголошує про інтеграцію з ПУМБ: що це дасть українському бізнесу

У відповідь на запит AIN служба підтримки Buy me a coffee зазначила, що що Wise і Payoneer планують вимкнути у зв’язку з несумісністю з майбутніми функціями платформи. Зокрема, мова про підтримку місцевої валюти. Українцям вони порадили виводити гроші за допомогою Stripe Express, «який сумісний із цими новими функціями та підтримується у понад 130 країнах, забезпечуючи швидкий і безпечний варіант виплат».

Однак, зауважимо, що Stripe не працює в Україні через повномасштабну війну та окупацію частини територій. Саме тому значна частка українських авторів користувалася виводом грошей через Payoneer.

У AIN наголосили, що платформа Buy me a coffee свого часу стала непоганою альтернативою Patreon, який з одноо боку блокував українців, а з іного — дозволяв працювати російським пропагандистам.

Раніше ми писали, що у ніч на 23 липня деякі підприємці отримали електронного листа з повідомленням, що платіжна система Mercury заблокує рахунки українців. У зв’язку з цим ми зібрали перелік популярних платіжних систем, які можна розглянути для співпраці.

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Рубрики: Війна з РосієюГрошіСвітНовиниПлатіжні системиОстанні новини фінансових технологій в Україні
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