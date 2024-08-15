Buy Me a Coffee планує припинити підтримку Payoneer з 1 листопада

Популярний сервіс для збору донатів Buy Me a Coffee припинить підтримку виведення коштів через систему Payoneer. Це був один із небагатьох доступних механізмів виведення грошей для українців після початку повномасштабної війни

Про це пише AIN з посиланням на українську артистку Eileen.

Згідно з повідомленням, надісланим компанією Buy Me a Coffee креаторці Eileen, українці мають трохи більше двох місяців для пошуку альтернативних способів виведення коштів (наразі редакція PSM готує такий перелік).

Нагадаємо, що на початку серпня американська краудфандингова компанія Buy Me a Coffee оновила свої правила та оголосила про припинення надання повноцінного сервісу для українських користувачів. Своє рішення аргументувала у листі до користувачів необхідністю відповідати суворим стандартам відповідності.

«У зв’язку з нещодавніми змінами в політиці та ускладненням законодавчих вимог і санкцій, ми більше не приймаємо нових творців (контенту – ред.) з України. Ми розуміємо, що це може вас розчарувати, і щиро перепрошуємо за будь-які незручності, які це може спричинити», — йдеться у відповіді представниці Buy Me a Coffee.

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У відповідь на запит AIN служба підтримки Buy me a coffee зазначила, що що Wise і Payoneer планують вимкнути у зв’язку з несумісністю з майбутніми функціями платформи. Зокрема, мова про підтримку місцевої валюти. Українцям вони порадили виводити гроші за допомогою Stripe Express, «який сумісний із цими новими функціями та підтримується у понад 130 країнах, забезпечуючи швидкий і безпечний варіант виплат».

Однак, зауважимо, що Stripe не працює в Україні через повномасштабну війну та окупацію частини територій. Саме тому значна частка українських авторів користувалася виводом грошей через Payoneer.

У AIN наголосили, що платформа Buy me a coffee свого часу стала непоганою альтернативою Patreon, який з одноо боку блокував українців, а з іного — дозволяв працювати російським пропагандистам.

Раніше ми писали, що у ніч на 23 липня деякі підприємці отримали електронного листа з повідомленням, що платіжна система Mercury заблокує рахунки українців. У зв’язку з цим ми зібрали перелік популярних платіжних систем, які можна розглянути для співпраці.

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