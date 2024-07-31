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Названо, скільки українських компаній постраждали від збою CrowdStrike

31.07.2024 16:20
Дарія Шуть
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Більшість клієнтів компанії CrowdStrike в Україні відчули на собі наслідки глобального збою, який відбувся нещодавно. Лише невелика частина уникла проблем з низки причин

CrowdStrike

Фото: freepik.com

Збій через оновлення CrowdStrike, який вплинув на ядро продуктів Microsoft та викликав значні проблеми в роботі, зачепив понад 80% українських клієнтів — близько 50 компаній.

Про це розповів Юрій Гатупов, CTO в iIT Distribution, дистриб’ютора продуктів CrowdStrike в Україні.

За його словами, збою вдалось оминути користувачам macOS і Linux, а також тим, хто не вмикав комп’ютер протягом півтори години, коли відбувалося проблемне оновлення CrowdStrike.

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Причиною світового збою стало оновлення файлу з інструкціями для драйвера, який працює на рівні ядра для збору телеметрії. Коли CrowdStrike знаходить загрозу, на всі 15-20 млн хостів відправляється файл з інформацією, на що звернути увагу. Саме цей файл і спричинив проблеми через неліквідні адреси.

За словами Гатупова, до кінця дня 19 липня проблему було вирішено для всіх клієнтів. В окремих випадках збій тривав довше, наприклад, до трьох діб в американській авіакомпанії Delta Air Lines. Проте Гатупов зазначає, що не розуміє, що вони робили стільки часу.

Компанія CrowdStrike вийшла на український ринок у 2020 році. Зараз iIT Distribution обслуговує 15 000 хостів у держсекторі України. Гатупов впевнений, що ця цифра може зрости до 35 000.

Нагадаємо, за оцінками страховиків, глобальний збій у роботі технологій, спричинений помилкою в оновленні CrowdStrike, коштуватиме компаніям зі списку Fortune 500 $5,4 млрд. Прогнозовані фінансові втрати не включають Microsoft, технологічного гіганта, чиї системи зазнали масових збоїв під час аварії.

Також ми писали, що Microsoft внесе значні зміни до Windows після інциденту з CrowdStrike.

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За матеріалами DOU

Рубрики: БезпекаКомпаніїСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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