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Українська делегація на NewSpace Europe 2024: як все пройшло

09.12.2024 15:00
Ольга Деркач
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Українські стартапи взяли участь у NewSpace Europe 2024. NewSpace Europe 2024 об’єднав візіонерів, підприємців та лідерів галузі, щоб обговорити трансформаційну роль космосу у формуванні майбутнього бізнесу, технологій та життя на Землі

Українська делегація на NewSpace Europe 2024: як все пройшло

Українська делегація на NewSpace Europe 2024: як все пройшло Фото: t.me/seedsofbravery

Цей захід, який щорічно організовується в Люксембурзі, є наріжним каменем для сприяння інноваціям у зростаючій економіці на низькій навколоземній орбіті (LEO) і за її межами, повідомляє Seeds of Bravery у своєму Telegram.

До складу української делегації увійшли компанії Rud Aero, VIRA.space, All-Ukrainian Union of Innovative Space Clusters, Ledómotors Automotive Ukraine LLC, Brooko та індивідуальні підприємці.

Українські підприємці мали унікальну можливість взяти участь у заході як особисто, так і онлайн, поспілкуватися зі світовими космічними лідерами, а також з місцевою українською громадою в Люксембурзі, представленою LUkraine asbl та Люксембурзько-Українською торговою палатою (LUCC), демонструючи зростаючу присутність України в економіці NewSpace.

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«Я був вражений легкістю спілкування з такими лідерами галузі, як Raphael Roettgen, встановленням безцінних контактів та вивченням нових можливостей», — сказав Тимофій Бадіков.

Тарас Рудь наголосив, що спілкування із засновниками стартапів та знайомство з підтримуючою екосистемою Люксембургу надихнуло його розглянути можливість заснування свого проєкту тут.

Участь українських стартапів у Newspace Europe організовується Українським фондом стартапів, Luxinnovation, Luxembourg Space Agency, Luxembourg-Ukraine Chamber of Commerce, у партнерстві з європейським консорціумом Seeds of Bravery.

Нагадаємо, що інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise. Співзасновник та СЕО Slise Олексій Сидоров розповів, що стартап планується інтегрувати у портфель Web3 Media Ventures до кінця першого кварталу 2025 року. Команда проєкту у повному складі продовжить роботу над своїм новим продуктом — Dise.app. Це CRM-система для криптовалютних команд в Telegram на основі штучного інтелекту.

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Рубрики: СтартапиСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніКосмос
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Українська делегація на NewSpace Europe 2024: як все пройшло

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