В Україні відкрили другий у світі Global Government Technology Centre

Всесвітній економічний форум відкрив у Києві Global Government Technology Centre (GGTC), щоб надалі поширювати практики GovTech в усьому світі

GGTC Kyiv стане другим у світі GovTech-центром після Берліна та 21-м Центром четвертої промислової революції (C4IR) у мережі Всесвітнього економічного форуму.

«Я пишаюся тим, що наш прогрес визнають на міжнародному рівні, і впевнений, що GGTC Kyiv стане осередком співпраці, інновацій та трансформаційних рішень у сфері цифрового врядування», — зазначив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

GGTC Kyiv стане платформою для співпраці урядів, бізнесу, науковців, технологічних компаній і стартапів. Центр сприятиме впровадженню інноваційних рішень, обміну найкращими GovTech-практиками та реалізації спільних проєктів. Завдяки співпраці з міжнародними партнерами українські стартапи зможуть обмінюватися досвідом і прискорювати цифрові реформи в державному секторі по всьому світі.

Читайте також: Хто стоїть за розвитком фінтеху в Україні: знайомство з лідерами галузі

Керівний директор Всесвітнього економічного форуму Мірек Душек зазначив, що GGTC у Києві стане каталізатором співпраці між державним та приватним секторами, сприяючи розвитку цифрових технологій та інновацій, та підтримуватиме глобальні зусилля для розкриття потенціалу цифрових технологій.

GGTC Kyiv у партнерстві із Центром четвертої промислової революції й GGTC Berlin створить майданчик для комунікації та обміну досвідом, щоб розвивати GovTech-рішення по всьому світі. Застосовуючи технології ШІ, IoT і блокчейн і фокусуючись на кібербезпеці, центр сприятиме розвитку інноваційної екосистеми з впливом на локальному й глобальному рівнях.

Основні напрями GGTC Kyiv

GovTech Observatory — це майданчик для відстеження глобальних та національних тенденцій у сфері GovTech. Завдяки передовим дослідженням, зручним інструментам та партнерствам зі світовими експертами Observatory стане місцем для обміну знаннями та розвитку політики, що базується на даних.

Innovation Gateway — платформа для пошуку партнерів, пілотування та масштабування технологій в Україні з залученням глобальних інвестицій. Об’єднуючи ключові Центри у сферах AI, EdTech, Defense Tech, Semiconductors, BioTech, Green Tech, AUV та інших, GGTC Kyiv демонструватиме інноваційний потенціал України.

Вас може зацікавити: Українські IT-лідери встановили ключові принципи використання ШІ

FutureGov Education — навчальний майданчик для лідерів державного сектору з адаптації новітніх технологій, як-от цифрові двійники й штучний інтелект. У партнерстві із CDTO Campus центр створить простір для експериментів, де лідери з усього світу зможуть тестувати й упроваджувати перспективні цифрові рішення.

GGTC Kyiv очолила Зоя Литвин, соціальна підприємиця та інноваційна лідерка, яка активно впроваджує цифрову трансформацію в освіті. Вона є членкинею Спільноти молодих глобальних лідерів (The Young Global Leaders Community), ініційованої Всесвітнім економічним форумом, а також входить до сотні найвпливовіших жінок України.

Нагадаємо, навіть попри повномасштабну війну, Україна третій рік поспіль входить до топ-3 країн європейського рейтингу Open Data Maturity. Рейтинг показує, наскільки ефективно країна управляє, розвиває та використовує відкриті дані.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Український ШІ-стартап Healthy Mind залучив $1 млн

Інвесткомпанія Web3 Media Ventures купила український стартап Slise

Український ШІ-стартап отримав міжнародну премію