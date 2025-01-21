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Гері Генслер офіційно пішов у відставку

21.01.2025 15:00
Ольга Деркач
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Голова Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) Гері Генслер офіційно пішов у відставку з посади 20 січня, коли Дональд Трамп був приведений до присяги в якості президента Сполучених Штатів

Гері Генслер офіційно пішов у відставку

Гері Генслер офіційно пішов у відставку Фото: wikipedia.org

«Сьогодні останній день роботи голови Генслера в Комісії з цінних паперів і бірж, — йдеться в заяві інших членів Комісії. — Хоча як члени Комісії ми підходили до політичних питань з різних точок зору, в наших розбіжностях завжди була гідність. Голова Генслер був відданий двопартійній взаємодії та шанобливому обміну думками, що допомогло полегшити наше служіння американській громадськості. За це ми йому глибоко вдячні».

Відставка Генслера розчищає шлях для Пола Аткінса, кандидата Трампа на посаду голови Комісії з цінних паперів і бірж США, який зрештою очолить відомство. Призначення Аткінса має бути підтверджене Сенатом.

«Комісія з цінних паперів і бірж — чудове відомство, — сказав Генслер у своїй заяві в листопаді, коли він оголосив про свої плани піти у відставку. — Для мене було честю всього життя служити разом з нею від імені пересічних американців і забезпечувати, щоб наші ринки капіталу залишалися найкращими у світі».

Термін повноважень Генслера в SEC триває до 2026 року, хоча лідери федеральних агентств зазвичай оголошують про свою відставку, коли до влади приходить нова адміністрація.

Комісар SEC Хайме Лісаррага також пішов у відставку, як і керівник апарату агентства, директор з питань політики і головний економіст.

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Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп пообіцяв звільнити очільника SEC Гері Генслера «в перший день» свого нового президентського терміну, демонструючи прихильність до криптовалютній спільноті.

Звільнення Генслера стане значною перемогою для криптовалютної спільноти, яка тривалий час виступала проти жорсткого регулювання галузі з боку SEC. Під його керівництвом Комісія з цінних паперів і бірж ініціювала резонансні справи проти великих гравців індустрії, таких як Coinbase та Binance. За даними агентства, 18% усіх справ SEC були пов’язані з криптовалютами.

За даними Blockchain Association, яка представляє майже 100 гравців галузі, таких як Grayscale і Paradigm, за час роботи Генслера в SEC було порушено понад 100 справ проти індустрії цифрових активів. Це коштувало членам асоціації близько $429 млн у вигляді судових витрат.

Аткінс, який зараз очолює консалтингову фірму і востаннє працював у SEC за часів адміністрації Джорджа Буша-молодшого, є набагато більш дружнім обличчям для криптоспільноти. Він очолює Альянс токенів Digital Chamber, який виступає за «найкращі практики» для криптоіндустрії, і виступає проти величезних штрафів для компаній, які порушують законодавство про цінні папери. Метою Digital Chamber є «сприяння прийняттю та використанню цифрових активів» і технології блокчейн.

Аткінс також висловився за скасування закону Додда-Франка, який посилив федеральні регуляторні повноваження після катастрофічної фінансової кризи 2008 року.

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Джерело: Yahoo!.

Рубрики: СвітНовиниСША
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