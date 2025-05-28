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В Україні оновили правила бронювання

28.05.2025 19:10
Ольга Деркач
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Уряд України оновив механізм бронювання військовозобов’язаних, відкривши бізнесу можливість зберігати на робочих місцях більше фахівців. Ключове нововведення — перегляд формули розрахунку загальної кількості військовозобов’язаних працівників у компаніях

В Україні оновили правила бронювання

В Україні оновили правила бронювання Фото: freepik.com

Про це написала Дія у своєму Telegram-каналі.

Відтепер до цієї кількості додаватимуть і тих співробітників, які вже були мобілізовані, але залишаються офіційно працевлаштованими. Це стосується мобілізаційних призовів, що відбулися після 18 травня 2024 року. Таким чином підприємства отримають змогу збільшити квоту осіб, які можуть бути заброньовані.

До прикладу: якщо раніше у компанії з 80 військовозобов’язаних дозволялося забронювати 40, то з урахуванням 20 мобілізованих працівників загальна чисельність зросте до 100 — відповідно, зросте і ліміт на бронювання до 50 осіб.

Цікаве по темі: Уряд вніс зміни до бронювання військовозобов’язаних

Ще одна важлива зміна — до загального переліку військовозобов’язаних більше не включатимуть співробітників, які вже мають бронювання в інших компаніях.

Послуга бронювання реалізується Міністерством економіки з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізацію послуги здійснено завдяки «Проєкту підтримки Дія», що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Нагадаємо, що з 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратили чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог.

Раніше ми писали, що Кабмін встановив нові правила для бізнесу щодо бронювання. Щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати принаймні трьом критеріям, два з яких є обов’язковими для всіх, зокрема:

  • відсутність податкової заборгованості;
  • середня зарплата по підприємству не менше ніж 20 тис. грн та така ж заробітна плата працівника, що бронюється.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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