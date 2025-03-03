Уряд вніс зміни до бронювання військовозобов’язаних

Кабінет Міністрів України ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, щоб спростити цей процес для підприємств і державних органів

Про це йдеться в пресрелізі Міністерства економіки України.

Головні нововведення:

швидке анулювання відстрочок: тепер їх можна буде скасовувати раз на 5 днів, а не раз на місяць;

урахування мобілізованих: під час розрахунку дозволених обсягів бронювання будуть враховуватися мобілізовані після 18 травня 2024 року;

оновлені підходи до розрахунку зарплати: через перехід на щомісячну звітність середню зарплату підприємства тепер розраховуватимуть за останній календарний місяць, а не за квартал;

автоматична перевірка зарплати: Пенсійний фонд та Мінцифри мають протягом місяця налагодити електронний обмін даними для автоматичної перевірки відповідності зарплати працівників (від 20 тис. грн) вимогам бронювання.

«Прийняті зміни прискорять процедуру бронювання та зробити її більш ефективною. Ми враховували потреби бізнесу та державних установ, що дозволяють уникнути зайвої бюрократії та підтримати критичне значення підприємства в умовах воєнного стану», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

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Подати заяву на бронювання працівників можна виключно через портал Дія. Це означає, що керівникам підприємств більше не потрібно оформлювати паперові накази — процес відбувається повністю в електронному форматі. Важливо: якщо працівник уже був заброньований, перед поданням нової заявки попереднє бронювання необхідно анулювати.

Як подати заяву на бронювання працівників через Дію:

Авторизуватися на порталі Дія. Обрати послугу «Бронювання працівників» та натиснути «Подати заяву». Внести необхідні дані працівників. Підтвердити рівень їхньої заробітної плати. Перевірити заявку та підписати її (це має зробити керівник підприємства або уповноважений підписант). Очікувати результату – повідомлення про розгляд заявки надійде на електронну пошту та портал Дія.

Підтверджене бронювання буде відображатися у застосунку Резерв+. Якщо бронювання надано після оновлення статусу критично важливого підприємства, воно діятиме на період дії критичності — до 1 року.

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