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З 1 квітня змінилися правила бронювання

01.04.2025 17:00
Ольга Деркач
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З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог

З 1 квітня змінилися правила бронювання

З 1 квітня змінилися правила бронювання Фото: freepik.com

«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Що зміниться з 1 квітня:

  • завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою;
  • відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин);
  • бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

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Що робити підприємствам, які ще не оновили статус:

  • оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою;
  • після підтвердження нового статусу критичності оформити бронювання працівників повторно;
  • якщо співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.

Послуга реалізується Міністерством економіки з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізація послуги здійснюється завдяки «Проєкту підтримки Дія», що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Нагадаємо, що Кабмін встановив нові правила для бізнесу щодо бронювання. Щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати принаймні трьом критеріям, два з яких є обов’язковими для всіх, зокрема:

  • відсутність податкової заборгованості;
  • середня зарплата по підприємству не менше ніж 20 тис. грн та така ж заробітна плата працівника, що бронюється.

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Джерело: Міністерство економіки України.

Рубрики: Війна з РосієюКомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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