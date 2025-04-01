З 1 квітня змінилися правила бронювання

З 1 квітня усі бронювання, які були оформлені за старими правилами, втратять чинність. Продовжити бронювання своїх фахівців після цієї дати зможуть лише компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог

«З початку року більшість сумлінних компаній вже перепідтвердили свою критичність у відповідних державних органах і перебронювали своїх працівників. Відстрочки переброньованих працівників залишаються чинними після першого квітня», — зазначив заступник Міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Що зміниться з 1 квітня:

завершення терміну дії бронювань, оформлених за старою системою;

відновлення стандартного режиму розгляду заяв на бронювання працівників для критично важливих підприємств (протягом 72 годин);

бронювання будуть доступні виключно підприємствам, які отримали підтвердження критичності за новими правилами.

Цікаве по темі: Уряд вніс зміни до бронювання військовозобов’язаних

Що робити підприємствам, які ще не оновили статус:

оновити статус критичності своєї компанії за новою процедурою;

після підтвердження нового статусу критичності оформити бронювання працівників повторно;

якщо співробітник уже має активне бронювання, його необхідно спочатку анулювати.

Всі бронювання здійснюються виключно в електронному форматі через портал Дія. Жодних паперових документів чи наказів готувати не потрібно.

Послуга реалізується Міністерством економіки з Міністерством цифрової трансформації та Міністерством оборони України. Модернізація послуги здійснюється завдяки «Проєкту підтримки Дія», що упроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.

Нагадаємо, що Кабмін встановив нові правила для бізнесу щодо бронювання. Щоб отримати статус критичності, підприємство має відповідати принаймні трьом критеріям, два з яких є обов’язковими для всіх, зокрема:

відсутність податкової заборгованості;

середня зарплата по підприємству не менше ніж 20 тис. грн та така ж заробітна плата працівника, що бронюється.

Ознайомтеся з іншими популярними компаніями:

Хто володіє українськими надрами — YouControl

Укрпошта випустить нові марки із серії «Маяки України»

NovaPay запустив новий сервіс

Джерело: Міністерство економіки України.