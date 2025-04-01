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Укрпошта випустить нові марки із серії «Маяки України»

01.04.2025 14:30
Микола Деркач
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Укрпошта продовжує славетну серію «Маяки України», започатковану ще у 2009 році, та анонсує поштовий випуск із зображеннями маяків Чорного й Азовського морів, а також кримських маяків, які зараз хоч і тимчасово окуповані, але незмінно залишаються частиною України

Укрпошта випустить нові марки із серії «Маяки України»

Укрпошта випустить нові марки із серії «Маяки України» Фото: t.me/ukrposhta_news

«У світі є абсолютні речі: морські течії та пори року. І те, що вранці сходить сонце. І те, що маяки світять. Наші ж, українські, дороговкази — це більше, ніж просто проблиск світла. Вони символізують прибуття з далеких країв додому. Вони втілюють у собі силу, що допомагає не піддатися стихії та не заблукати в бурхливих хвилях, а повернутися в рідну спокійну гавань», — йдеться у повідомленні Укрпошти.

Так, на зображеннях з’являться:

  • маяки Криму — Ай-Тодорський та Чаудинський;
  • Шаганський маяк, що на Одещині;
  • Білосарайський та Бердянський Верхній маяки;
  • Руський Задній, маяк Бузько-Дніпровсько-Лиманського каналу в Миколаївській області.

Передзамовити новинку вже можна на postmark.ukrposhta.ua, а з 4 квітня — придбати і онлайн, і у відділеннях та філателістичних крамницях.

Укрпошта випустить нові марки із серії «Маяки України»

Укрпошта випустить нові марки із серії «Маяки України» Фото: t.me/ukrposhta_news

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Нагадаємо, що Укрпошта також на честь героїв та героїнь 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» випускає лімітований поштовий випуск за проєктом «Власна марка». І насамперед його отримають власники філателістичного абонемента «Ексклюзив+».

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року. Також Смілянський розповів, що Укрпошта готує багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру.

Також Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «ART vs WAR. James Colomina».

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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