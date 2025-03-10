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Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Місто Героїв. Маріуполь»

10.03.2025 15:00
Микола Деркач
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Єдиний національний оператор поштового зв’язку України — Укрпошта — випустить поштову марку «Місто Героїв. Маріуполь», як вшанування пам’яті жертв теракту, здійсненого рф, та всіх, хто віддано боровся за своє

Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Місто Героїв. Маріуполь»

Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Місто Героїв. Маріуполь» Фото: t.me/ukrposhta_news

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

«16 березня — роковини чи не найстрашнішого злочину, скоєного росією. Цього дня росіяни скинули дві надпотужні бомби на будівлю Маріупольського драмтеатру. Їх не спинили написи «Дети», що виднілися навіть із супутника. Загинули сотні людей, зокрема жінки й діти, які шукали прихисток. І не знайшли його, — йдеться в повідомленні. — Нам не залишається нічого, як безупинно нагадувати світу про те, хто насправді ворог. І нести правду крізь роки. У свідченнях очевидців, на світлинах, у спогадах, а відтепер — на поштових марках».

Так, Укрпошта анонсує новий випуск «Місто Героїв. Маріуполь». Як вшанування пам’яті жертв теракту та всіх, хто віддано боровся за своє.

Поштові марки вкриті частинками сталі з «Азовсталі». Зазначається, що довелося довго шукати тих, кому вдасться це реалізувати. Задум підхопила компанія Cartor Security Printers (Франція), тож перед вами — «сталеві» марки, виготовлені за технологією термографії — вперше у філателістичній історії Укрпошти.

Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Місто Героїв. Маріуполь»

Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Місто Героїв. Маріуполь» Фото: t.me/ukrposhta_news

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Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua.

У відділеннях та філателістичних крамницях поштові марки чекатимуть на користувачів з 14 березня.

  • Тираж — 400 000 екземплярів.

Для власників філателістичних абонементів «Ексклюзив» та «Ексклюзив+» було виготовлено поштовий блок «Місто Героїв. Маріуполь». І буде надсилатися він із сертифікатом автентичності.

  • Тираж — 6000 екземплярів.

Художник марки та блока — Олег Шупляк; художниця конверта «Першого дня» та листівки — Вікторія Анікієнко; фото на художньому конверті — Євгена Сосновського.

Пам’ятаємо!

Нагадаємо, що Укрпошта також на честь героїв та героїнь 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» випускає лімітований поштовий випуск за проєктом «Власна марка». І насамперед його отримають власники філателістичного абонемента «Ексклюзив+».

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року. Також Смілянський розповів, що Укрпошта готує багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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