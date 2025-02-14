Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Міста Героїв. Волноваха»

Укрпошта продовжує серію поштових марок, присвячених містам-героям, увічнюючи їхню стійкість та незламність. Сьогодні компанія анонсувала новий випуск — марку «Міста Героїв. Волноваха», яка вшановує місто, що стало символом боротьби українців

У матеріалі пресслужби Укрпошти зазначається:

2015: росіяни розстріляли рейсовий автобус поблизу Волновахи. 12 людей загинули, ще 18 були поранені.

2016: жителі Волновахи створили ланцюг із більш як 2000 українських рушників, щоб показати окупанту єдність нашої Донеччини.

2022: Волноваха однією з перших прийняла новий російський удар.

2025: ми не втомлюємося говорити світові: «Волноваха — це Україна».

«На честь незламного міста Укрпошта анонсує нову поштову марку «Міста Героїв. Волноваха» й вшановує героїзм усіх людей, які віддано боролися за своє», — йдеться у повідомленні Укрпошти.

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Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua.

Тираж марки — 840 000 примірників.

Автор випуску — військовий художник Данте.

18 лютого новинка чекатиме на вас у відділеннях та філателістичних крамницях.

«Я — Волноваха. Je suis Volnovakha».

Нагадаємо, що Укрпошта також на честь героїв та героїнь 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» випускає лімітований поштовий випуск за проєктом «Власна марка». І насамперед його отримають власники філателістичного абонемента «Ексклюзив+».

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року. Також Смілянський розповів, що Укрпошта готує багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру.

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