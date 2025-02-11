Укрпошта випустила нові марки на честь 15-ї ОБАР «Чорний ліс»

Чорний ліс зі своїми партизанськими стежками колись був свідком багатьох подій української історії. Тепер «Чорний ліс» пише її власноруч

У повідомленні Укрпошти зазначається, що без 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» не обійшлася жодна ключова боротьба проти російського ворога. Завдяки розвідникам окупанти втрачали, втрачають і ще втрачатимуть своє високотехнологічне озброєння.

Так, на честь героїв та героїнь бригади Укрпошта випускає лімітований поштовий випуск за проєктом «Власна марка». І насамперед його отримають власники філателістичного абонемента «Ексклюзив+».

Тираж набору (аркуш із 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням) — 1340 екземплярів.

Вартість — 700 грн.

Дизайн — бригада «Чорний ліс».

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І приємний бонус. Відсьогодні на postmark.ukrposhta.ua ви можете придбати:

неномерний аркуш із 28 марками «15 окрема бригада артилерійської розвідки “Чорний ліс”» (трохи інший як номерний, але ви теж його полюбите) — 700 грн;

художній конверт — 30 грн.

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року. Також Смілянський розповів, що Укрпошта готує багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру.

Крім того, Укрпошта змінить тарифи на доставку за кордон. Укрпошта проведе невелику кореляцію цін для кількох країн із великим плечем доставки. Серед таких: Вірменія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан і Туркменістан.

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