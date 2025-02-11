close-btn
PaySpaceMagazine

Укрпошта випустила нові марки на честь 15-ї ОБАР «Чорний ліс»

11.02.2025 18:50
Микола Деркач
Читати росiйською

Чорний ліс зі своїми партизанськими стежками колись був свідком багатьох подій української історії. Тепер «Чорний ліс» пише її власноруч

Укрпошта випустила нові марки на честь 15-ї ОБАР «Чорний ліс»

Укрпошта випустила нові марки на честь 15-ї ОБАР «Чорний ліс» Фото: t.me/ukrposhta_news

У повідомленні Укрпошти зазначається, що без 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» не обійшлася жодна ключова боротьба проти російського ворога. Завдяки розвідникам окупанти втрачали, втрачають і ще втрачатимуть своє високотехнологічне озброєння.

Так, на честь героїв та героїнь бригади Укрпошта випускає лімітований поштовий випуск за проєктом «Власна марка». І насамперед його отримають власники філателістичного абонемента «Ексклюзив+».

  • Тираж набору (аркуш із 9 марками та художній конверт зі спецпогашенням) — 1340 екземплярів.
  • Вартість — 700 грн.
  • Дизайн — бригада «Чорний ліс».

Цікаве по темі: Укрпошта випустить марку до Дня Соборності України

І приємний бонус. Відсьогодні на postmark.ukrposhta.ua ви можете придбати:

  • неномерний аркуш із 28 марками «15 окрема бригада артилерійської розвідки “Чорний ліс”» (трохи інший як номерний, але ви теж його полюбите) — 700 грн;
  • художній конверт — 30 грн.

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року. Також Смілянський розповів, що Укрпошта готує багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру.

Крім того, Укрпошта змінить тарифи на доставку за кордон. Укрпошта проведе невелику кореляцію цін для кількох країн із великим плечем доставки. Серед таких: Вірменія, Ізраїль, Казахстан, Киргизстан, Молдова, Таджикистан і Туркменістан.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Укрпошта вводить нові тарифи на доставку

CEO Укрпошти отримав нову посаду

Картки monobank тепер можна безкоштовно поповнити у відділеннях Укрпошти

Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
google news
Новини по темі
Кому підвищать пенсії у лютому 2025 30.01.2025

Кому підвищать пенсії у лютому 2025
Укрпошта оголосила про партнерство з Поштою Англії 30.01.2025

Укрпошта оголосила про партнерство з Поштою Англії
Укрпошта надаватиме банківські послуги: уряд передав оператору Pinbank 28.01.2025

Укрпошта надаватиме банківські послуги: уряд передав оператору Pinbank
Уряд оновив «Зимову єПідтримку»: що змінилося 24.01.2025

Уряд оновив «Зимову єПідтримку»: що змінилося
Укрпошта випустить марку до Дня Соборності України 17.01.2025

Укрпошта випустить марку до Дня Соборності України
Укрпошта презентувала нову марку «I’m Fine:)» 10.01.2025

Укрпошта презентувала нову марку «I’m Fine:)»
Вибір редакції
Всі
Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber
ТОП статей 10.02.2025

Фінанси та покоління Z: секрети успішної комунікації від Rakuten Viber

 Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
ТОП статей 05.02.2025

Урочисте нагородження переможців PSM Awards 2024: репортаж з церемонії
Останні новини
Сьогодні  21:00

Аналітик розкритикував Ripple та її токен XRP

 Сьогодні  20:20

Хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків

 Сьогодні  19:40

Рада провалила закон, прийняття якого вимагає МВФ

 Сьогодні  18:50

Укрпошта випустила нові марки на честь 15-ї ОБАР «Чорний ліс»

 Сьогодні  18:00

Ілон Маск хоче купити OpenAI: за скільки

 Сьогодні  17:10

Як змінився ринок небанківських фінпослуг за січень 2025 — НБУ

 Сьогодні  16:20

Скільки заробив ПриватБанк у 2024

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber