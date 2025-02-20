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Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «ART vs WAR. James Colomina»

20.02.2025 17:00
Микола Деркач
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Єдиний національний оператор поштового зв’язку України — Укрпошта — оголосив про запуск нових поштових марок

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «ART vs WAR. James Colomina»

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «ART vs WAR. James Colomina» Фото: t.me/ukrposhta_news

У пресслужбі Укрпошти написали, що мистецтво не може бути поза політикою, коли це — політика тотальної війни. Політика болю, втрат, масових злочинів, терору та тортур.

«У такі часи митці роблять вибір. І вибором французького скульптора Джеймса Коломіни було не мовчати. Відтак у Києві з’явилися багряні «Посланець», «Голуб», «Дівчинка на гойдалці», які сколихнули медіапростір та акцентували на абсурдності й жорстокості цієї війни, — йдеться у повідомленні. — Ми не могли лишитися осторонь, тож зафіксували їх на новому поштовому випуску «ART vs WAR. James Colomina» до 11-ї річниці опору російській агресії. Аби світ бачив. І не забував. Власне, ми й не дамо йому забувати».

Передзамовити новинку можна вже на postmark.ukrposhta.ua. А 24 лютого — придбати у відділеннях та філателістичних крамницях.

  • Тираж поштового блоку — 109 600 екземплярів.
  • Дизайн — Костянтин Лапушен.

«Мистецтво не припиняє боротьбу», — наголосили в Укрпошті.

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «ART vs WAR. James Colomina» Фото: t.me/ukrposhta_news

Укрпошта презентувала новий поштовий випуск «ART vs WAR. James Colomina» Фото: t.me/ukrposhta_news

Цікаве по темі: Укрпошта анонсувала випуск нової марки «Міста Героїв. Волноваха»

Нагадаємо, що Укрпошта також на честь героїв та героїнь 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки «Чорний ліс» випускає лімітований поштовий випуск за проєктом «Власна марка». І насамперед його отримають власники філателістичного абонемента «Ексклюзив+».

Раніше ми писали, що Укрпошта випустить власні поштомати. Перші з них поставлять в Києві та Одесі вже в першому кварталі 2025 року. Також Смілянський розповів, що Укрпошта готує багато новинок — це і мобільний додаток новий, і доставка на наступний день, відкриття нового міжнародного сортувального центру.

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Рубрики: Війна з РосієюНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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