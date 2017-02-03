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PaySpaceMagazine
PaySpace Magazine 2016 #4
Сентябрь 2016 - Январь 2017

Как проверить евро на подлинность: чек-лист с фото

03.02.2017 12:55

Купюра евро — одна из главных мишеней фальшивомонетчиков

Как проверить евро на подлинность

Как проверить евро на подлинность Фото: http://leganerd.com/

В конце 2016 года в ЕС арестовали преступную группу, которая продавала фальшивые евро прямо в Интернете. В ходе расследования также были идентифицированы несколько сотен покупателей фальшивой валюты ЕС. Такие случаи — отнюдь не редкость. Ежегодно в Еврозоне выявляют все больше поддельных банкнот. В этом обзоре редакция PaySpace Magazine расскажет, как проверить евро на подлинность.

Как выглядят евро купюры?

 

indeksonline.net

Банкноты Евро Фото: indeksonline.net

Перед тем, как проверять евро на подлинность, нужно знать, как выглядят европейские банкноты: какие цвета, размеры и изображения соответствуют разным номиналам банкнот. Тогда вы сразу распознаете поддельные евро, на которых дорисованы дополнительные ноли.

За все время существования евро, Европейский центральный банк выпустил 2 серии банкнот.

Первый выпуск «Серия 2002 года» насчитывает 7 номиналов банкнот: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€,200€, 500€.

Второй выпуск «Серия Европа» пока содержит только 4 номинала: 5€, 10€, 20€, 50€. Первые банкноты этой серии появились в обороте в 2013 году.

 

Как проверить евро: быстрый способ

 

Если вам нужно определить, настоящие евро или нет, а времени мало, ограничьтесь базовой проверкой.

  • На ощупь банкнота должна быть плотной и шероховатой благодаря бумаге из хлопка
  • Против света на банкноте появляются водяные знаки, защитная полоса с номиналом купюры и элементы цифр, которые вместе образуют номинал купюры
  • Под углом некоторые элементы (голограмма и золотистая полоска) будут менять цвет

 

Как проверить евро на подлинность: детальная экспертиза

 

Защита банкнот евро – одна из самых современных в мире. Однако это не останавливает фальшивомонетчиков. Попробуем разобраться, как должна выглядеть подлинная банкнота евро со всеми без исключения элементами безопасности на примере банкнот «Серия 2002».

  • Бумага. Евро печатают на особой бумаге из хлопка. Это придает ей жесткости и заставляет «хрустеть» при изгибе. С лицевой стороны банкнота гладкая. А с обратной – шероховатая.
  • Печать. Особый способ печати делает изображения рельефным. На ощупь можно различить главное изображение, аббревиатуру Европейского Центрального банка на пяти языках, дату выпуска серии, знак и слово «евро», номинал купюры. Все эти элементы расположены на аверсе. На банкнотах в 200 и 500 евро еще есть специальные засечки для людей со слабым зрением.
  • Водяные знаки. Благодаря разной толщине банкнотной бумаги, при просмотре банкноты на свет заметны изображения и цифры. Их видно, как на аверсе, так и на реверсе.
  • Мозаика. При нормальном освещении на евро встречаются элементы чисел, но если посмотреть на купюру против света, с обеих сторон будет виден номинал банкноты благодаря невидимым линиям
Как проверить евро на подлинность

Защитная лента и нить на банкноте в 201 евро

  • Защитная нить находится в толще бумаги и видна на просвет. На нее нанесен номинал купюры и слово euro.
  • Защитная полоса видна под наклоном, имеет перламутрово-золотистый цвет и отображает номинал банкноты (используется на 5,10 и 20 евро)
  • Микротекст заметен при детальном рассмотрении надписей и полос, нанесенных на купюру, например, на элементе EYPO (евро на греческом) и на архитектурных ансамблях.
Как проверить евро на подлинность

Микротекст на банкноте в 50 евро Фото: effektivo.eu

  • Ультрафиолет заставляет светиться лишь некоторые элементы банкноты – прожилки красного, синего и зеленого цветов в толще бумаги, флаг Евросоюза в зелено-оранжевом исполнении, подпись главы ЕЦБ, звезды и кольцо на передней стороне банкноты. Карта, мосты и номинал на обратной стороне светятся желтым. При этом цвет самой бумаги не меняется.
  • Инфракрасный свет делает часть изображения невидимым.
  • Голограмма на 50, 100, 200 и 500 евро при повороте банкноты меняет изображение с номинала на дверь либо окно. А голографическая лента – с номинала на знак евро.
Как проверить евро на подлинность

Голографическая лента на банкноте в 20 евро

Как проверить подлинность евро серии «Европа»?

 

Банкноты, которые ЕЦБ начал выпускать с 2013 года, имеют те же стандартные элементы безопасности, что и «Серия 2002». И несколько дополнительных отличий:

  • Европа, персонаж древнегреческой мифологии, изображен на водяном знаке и окошке голографической ленты
Как проверить подлинность евро

Мифологический персонаж «Европа» Фото: nuove-banconote-euro.eu

  • Карту на реверсе банкноты дополнили Кипр и Мальта в связи с вступлением в Евросоюз
  • ЕВРО и ЕЦБ написаны кириллицей после вступления в ЕС Болгарии.
  • На аверсе появился изумрудный номинал банкноты
Как проверить подлинность евро

Изумрудный номинал банкноты и надписи кириллицей Фото: YouTube

Как проверить евро на подлинность: простая математика

 

Если все изображения на купюре кажутся настоящими, но сомнения по поводу подлинности банкноты остаются, проверить ее можно с помощью калькулятора.

У каждой купюры есть уникальный номер. Он состоит из буквы и 11-значного номера. В сумме эти цифры и буква всегда дают цифру 8.

Проверим на примере идентификатора S22227803764

Складываем все цифры номера 22227803764:

2+2+2+2+7+8+0+3+7+6+4 = 43.

Прибавляем к этому числу порядковый номер буквы S в английском алфавите – 19

43+19=62, 6+2=8

Теперь сомнений не осталось, банкнота, которая оказалась у вас в руках подлинная!

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Рубрики: ДеньгиЕвросоюзЛайфхакиОбзорыСтатьи

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