Как проверить евро на подлинность: чек-лист с фото

Купюра евро — одна из главных мишеней фальшивомонетчиков
В конце 2016 года в ЕС арестовали преступную группу, которая продавала фальшивые евро прямо в Интернете. В ходе расследования также были идентифицированы несколько сотен покупателей фальшивой валюты ЕС. Такие случаи — отнюдь не редкость. Ежегодно в Еврозоне выявляют все больше поддельных банкнот. В этом обзоре редакция PaySpace Magazine расскажет, как проверить евро на подлинность.
Как выглядят евро купюры?
Перед тем, как проверять евро на подлинность, нужно знать, как выглядят европейские банкноты: какие цвета, размеры и изображения соответствуют разным номиналам банкнот. Тогда вы сразу распознаете поддельные евро, на которых дорисованы дополнительные ноли.
За все время существования евро, Европейский центральный банк выпустил 2 серии банкнот.
Первый выпуск «Серия 2002 года» насчитывает 7 номиналов банкнот: 5€, 10€, 20€, 50€, 100€,200€, 500€.
Второй выпуск «Серия Европа» пока содержит только 4 номинала: 5€, 10€, 20€, 50€. Первые банкноты этой серии появились в обороте в 2013 году.
Как проверить евро: быстрый способ
Если вам нужно определить, настоящие евро или нет, а времени мало, ограничьтесь базовой проверкой.
- На ощупь банкнота должна быть плотной и шероховатой благодаря бумаге из хлопка
- Против света на банкноте появляются водяные знаки, защитная полоса с номиналом купюры и элементы цифр, которые вместе образуют номинал купюры
- Под углом некоторые элементы (голограмма и золотистая полоска) будут менять цвет
Как проверить евро на подлинность: детальная экспертиза
Защита банкнот евро – одна из самых современных в мире. Однако это не останавливает фальшивомонетчиков. Попробуем разобраться, как должна выглядеть подлинная банкнота евро со всеми без исключения элементами безопасности на примере банкнот «Серия 2002».
- Бумага. Евро печатают на особой бумаге из хлопка. Это придает ей жесткости и заставляет «хрустеть» при изгибе. С лицевой стороны банкнота гладкая. А с обратной – шероховатая.
- Печать. Особый способ печати делает изображения рельефным. На ощупь можно различить главное изображение, аббревиатуру Европейского Центрального банка на пяти языках, дату выпуска серии, знак и слово «евро», номинал купюры. Все эти элементы расположены на аверсе. На банкнотах в 200 и 500 евро еще есть специальные засечки для людей со слабым зрением.
- Водяные знаки. Благодаря разной толщине банкнотной бумаги, при просмотре банкноты на свет заметны изображения и цифры. Их видно, как на аверсе, так и на реверсе.
- Мозаика. При нормальном освещении на евро встречаются элементы чисел, но если посмотреть на купюру против света, с обеих сторон будет виден номинал банкноты благодаря невидимым линиям
- Защитная нить находится в толще бумаги и видна на просвет. На нее нанесен номинал купюры и слово euro.
- Защитная полоса видна под наклоном, имеет перламутрово-золотистый цвет и отображает номинал банкноты (используется на 5,10 и 20 евро)
- Микротекст заметен при детальном рассмотрении надписей и полос, нанесенных на купюру, например, на элементе EYPO (евро на греческом) и на архитектурных ансамблях.
- Ультрафиолет заставляет светиться лишь некоторые элементы банкноты – прожилки красного, синего и зеленого цветов в толще бумаги, флаг Евросоюза в зелено-оранжевом исполнении, подпись главы ЕЦБ, звезды и кольцо на передней стороне банкноты. Карта, мосты и номинал на обратной стороне светятся желтым. При этом цвет самой бумаги не меняется.
- Инфракрасный свет делает часть изображения невидимым.
- Голограмма на 50, 100, 200 и 500 евро при повороте банкноты меняет изображение с номинала на дверь либо окно. А голографическая лента – с номинала на знак евро.
Как проверить подлинность евро серии «Европа»?
Банкноты, которые ЕЦБ начал выпускать с 2013 года, имеют те же стандартные элементы безопасности, что и «Серия 2002». И несколько дополнительных отличий:
- Европа, персонаж древнегреческой мифологии, изображен на водяном знаке и окошке голографической ленты
- Карту на реверсе банкноты дополнили Кипр и Мальта в связи с вступлением в Евросоюз
- ЕВРО и ЕЦБ написаны кириллицей после вступления в ЕС Болгарии.
- На аверсе появился изумрудный номинал банкноты
Как проверить евро на подлинность: простая математика
Если все изображения на купюре кажутся настоящими, но сомнения по поводу подлинности банкноты остаются, проверить ее можно с помощью калькулятора.
У каждой купюры есть уникальный номер. Он состоит из буквы и 11-значного номера. В сумме эти цифры и буква всегда дают цифру 8.
Проверим на примере идентификатора S22227803764
Складываем все цифры номера 22227803764:
2+2+2+2+7+8+0+3+7+6+4 = 43.
Прибавляем к этому числу порядковый номер буквы S в английском алфавите – 19
43+19=62, 6+2=8
Теперь сомнений не осталось, банкнота, которая оказалась у вас в руках подлинная!
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