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ПриватБанк назвав ціну за найбільший ТЦ у Дніпрі: за скільки продає

21.10.2024 11:30
Дарія Шуть
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ПриватБанк знизив початкову ціну продажу на один з найбільших ТЦ Дніпра — «Приозерний». Нові торги відбудуться 1 листопада

ПриватБанк назвав ціну за найбільший ТЦ у Дніпрі: за скільки продає

Фото: t.me/PrivatBank_insider

На черговому етапі продажу ТЦ «Приозерний» через систему електронних торгів OpenMarket (ДП «СЕТАМ») початкову ціну торгівельного центру було знижено на 80 млн грн від початкової ціни на перших торгах — 352,8 млн грн проти 430 млн грн.

Продаж одного з найбільших у Дніпрі ТЦ проходить в рамках програми реалізації неопераційної нерухомості ПриватБанку за прозорою та відкритою процедурою торгів, зазначили у банку.

Початкова ціна продажу лота становить 352 748 540,85 грн з ПДВ. Онлайн-аукціон проведуть 1 листопада (лот №562509). Гарантійний внесок для участі: 5% від початкової ціни продажу майна (17 637 427,04 грн), який буде зараховано до ціни продажу.

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Збудований у 2009 році ТЦ «Приозерний» є третім за площею торгівельним центром у Дніпрі (понад 32 тис. кв. м) та має шість наземних поверхів, а також підземний, де розташовано паркінг і може бути облаштовано укриття для перебування під час повітряної тривоги.

Унікальні переваги ТЦ «Приозерний» – у зручному розташуванні в центрі міста поруч із Центральним ринком і вокзалами. Також ТЦ на сьогодні єдиний торгівельний центр міста, що має водночас як торгові площі, офісні та складські приміщення, так і розважальну й спортивну зони з басейнами та спа.

Нагадаємо, ПриватБанк визначився з кандидатурою нового голови правління, який замінить на посту Герхарда Бьоша. Наглядова рада ПриватБанку обрала Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку.

Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону. Надалі призначення підлягає регуляторному погодженню НБУ.

Також ми писали, що ПриватБанк почав видавати платіжні картки ПРОСТІР. Відтепер українці можуть відкрити платіжну картку ПРОСТІР у будь-якому відділенні ПриватБанку.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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