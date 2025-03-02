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Ціна Біткоїна стрімко летить вгору, перевищивши $93 500

02.03.2025 22:42
Микола Деркач
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Вартість Біткоїна та деяких інших провідних цифрових валют почала стрімко зростати на тлі нових заяв Трампа про стратегічний крипторезерв

Ціна Біткоїна стрімко летить вгору, перевищивши $93 500

Ціна Біткоїна стрімко летить вгору, перевищивши $93 500 Фото: unsplash.com

Неділя, 2 березня 2025 року, стала для провідної монети світу трампліном — її ціна перевищила $93,8 тис. (станом на момент написання матеріалу), що на понад $15 тис. більше, ніж у п’ятницю, 28 лютого, — $78,4 тис. Зростання ≈19,6%.

Такий ривок аналітики пов’язують із заявою президента США Дональда Трампа щодо сторення криптовалютного стратегічного резерву.

«Дані свідчать, що це зростання зумовлене попитом на спотовому ринку, а не спекуляцією, що вказує на здоровий, органічний рух. Показник Spot Cumulative Volume Delta (CVD) демонструє, що покупці діють активніше, оскільки за останню годину приплив коштів на спотовому ринку перевищив $200 млн. Тим часом, відкритий інтерес до ф’ючерсів знизився, що додатково підтверджує: це зростання зумовлене реальними покупками, а не спекуляцією із залученням кредитного плеча», — йдеться у матеріалі Coindesk.

Bitcoin

Bitcoin Фото: coinmarketcap.com

У своїй заяві Трамп назвав XRP, Solana (SOL) і Cardano (ADA) криптовалютами, які будуть включені в резерв, а пізніше заявив, що Біткоїн (BTC) і Ефіріум (ETH) також стануть його частиною.

На фоні цього XRP буквально за годину злетів з $2,23 до $2,96 (згідно з даними coinmarketcap.com); Solana злетіла зі $140,8 до 177,88; Cardano піднявся з $0,64 до $1,12; Ethereum зріс з недільного мінімума у $2,18 до $2,5. Наразі зростання продовжується.

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Нагадаємо, що нещодавно крипторинок зіткнувся з надзвичайно жорстким падінням, зокрема, Біткоїн (BTC) обвалився на $10 000 всього за два дні, досягнувши у моменті $85,8 тис. — найнижчого рівня з початку ралі переобрання Трампа в листопаді, а після його заяви про нові мита для ЄС ціна просіла до $82,2 тис., хоча і швидко відновилася до рівня $84 тис. Інвестори почали масово продавати провідну монету і її ціна впала нижче $79 тис.

Також раніше ми писали, що Роберт Кійосакі, відомий інвестор і автор бестселера з особистих фінансів «Багатий тато, бідний тато», висловив оптимістичний погляд на Біткоїн (BTC) попри нещодавнє зниження його вартості.

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Рубрики: BitcoinАналітикаКриптовалютиСвітНовини
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