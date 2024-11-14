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Укрпошта анонсувала поштову марку до Дня Гідності і Свободи

14.11.2024 12:20
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор Укрпошта випустить поштову марку до Дня Гідності і Свободи

Укрпошта анонсувала поштову марку до Дня Гідності і Свободи

Укрпошта анонсувала поштову марку до Дня Гідності і Свободи Фото: t.me/ukrposhta_news

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський у своєму Telegram.

«Скоро буде майже 1000 днів з початку повномасштабного вторгнення і кожен з цих днів був днем гідності та свободи, коли Україна виборює свою незалежність. Звісно, що ця боротьба почалась раніше і саме тому, 21 листопада ми з вами будемо відзначати День Гідності та Свободи, — пише Смілянський. — До цього дня Укрпошта офіційно випустить марку, що стане знаковим доповненням тієї колекції, яку встигли назбирати наші філателісти за час війни. Бо кожна її деталь буквально дихає історією України».

Колекція присвячені подіям, які змінили нас та нашу країну, наш курс на майбутнє.

«Це Помаранчева революція у 2004-му та Революція Гідності у 2013-му. Про наше прагнення до свободи, незалежності та територіальної цілісності, що залишаються незмінними цінностями, за які ми боремося і зараз. Іншого вибору для нас просто немає», — пише Смілянський.

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Дизайнер Володимир Таран створив вражаючу композицію, яка поєднує тризуб — головний символ державності — та 8 історичних печаток українських установ і військових органів 1918–1921 років. Серед них і той тризуб, що був затверджений у 1992 році Верховною Радою як державний символ незалежної України.

Передзамовити цю унікальну марку можна у Поштовому маркеті. Офіційний запуск відбудеться у День Гідності та Свободи.

Нагадаємо, що Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року.

Раніше ми писали, що Укрпошта запустить новий мобільний застосунок. Новий застосунок це власна розробка IT-департаменту Укрпошти. Повноцінний запуск застосунку заплановано уже на листопад.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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