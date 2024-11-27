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Укрпошта випустить благодійну поштову марку «Країна волонтерів»

27.11.2024 15:40
Ольга Деркач
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Національний поштовий оператор Укрпошта анонсував випуск нової благодійної поштової марки «Країна волонтерів»

Укрпошта випустить благодійну поштову марку «Країна волонтерів»

Укрпошта випустить благодійну поштову марку «Країна волонтерів» Фото: t.me/ukrposhta_news

Про це Укрпошта повідомила у своєму Telegram-каналі.

«Волонтери ніколи не мають вдосталь часу. Кожне питання розв’язується тут і зараз. Бо на них завжди чекають наші військові — інакше не можна, — пише Укрпошта. — До Міжнародного дня волонтера Укрпошта анонсує випуск благодійної поштової марки «Країна волонтерів». На ній зображена автівка, що мчить дорогами країни, аби доставити все необхідне. Ескіз — авторства Анастасії Бондарець, який ви обрали на Всеукраїнському конкурсі».

Тираж — 300 тисяч поштових марок. Роботи фіналістів конкурсу — Анастасії Туки, Святослава Романчака та Марії Суслової — зображені на художньому конверті, листівці й презентаційній папці.

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Передзамовити марку можна в онлайн-магазині Укрпошти, а 2 грудня — придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.

Нагадаємо, що Укрпошта значно прискорить доставку посилок. Укрпошта прагне скоротити термін доставки посилок і для цього планує відкрити десятки нових сортувальних центрів вже до кінця року. Такий крок повинен суттєво прискорити терміни доставки посилок, впевнений генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Раніше ми писали, що Укрпошта анонсувала вихід Amazon на ринок України. Amazon та інші американські маркетплейси зі США можуть незабаром з’явитись в Україні завдяки угоді Укрпошти. Укрпошта наразі веде переговори з американською поштовою службою USPS про підписання угоди. USPS надає послуги з обробки та доставки пошти фізичним особам та бізнесу на території країни та за її межами.

Крім того, Укрпошта та Прозорро.Продажі запустять сервіс для бізнесу. Новий фінансовий інструмент дозволить учасникам державних закупівель швидко отримувати фінансування.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніУкрпошта
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