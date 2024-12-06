Ціна Біткоїна різко впала нижче $100 000: що відбувається на крипторинку

Поки Біткоїн пережив значні ліквідації та падіння на 4% за 24 години, Solana виділилась зростанням на 6%, ставши лідером серед топ-10 криптовалют на сьогодні

Ринок криптовалют зазнав раптового обвалу: Біткоїн (BTC) впав до $94 000 після досягнення історичного максимуму в $103 000. Основні альткоїни, включаючи Ethereum (ETH) і XRP, віддзеркалили цю тенденцію, що призвело до значних ліквідацій на ринку.

Капіталізація світового крипторинку дещо знизилася і зараз становить $3,61 трлн, тоді як загальний обсяг торгів за останні 24 години впав на 15%. Індекс страху та жадібності, який відображає надзвичайну жадібність на рівні 81, підкреслює сильні настрої інвесторів, всупереч волатильності.

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Ціна Біткоїна сьогодні

На момент написання новини Біткоїн (BTC) торгувався на рівні $98 405, що відображає 4,3% падіння за останні 24 години, трохи піднявшись після стрімкого падіння до $94 000. Його добовий максимум досяг $103 900, а за останній місяць зафіксовано значне зростання на 34%.

Ринкова капіталізація флагманської криптовалюти наразі становить $1,95 трлн, а обсяг торгів за останні 24 години — $121 млрд. Домінування BTC на ринку дещо знизилося і зараз становить 54,03%.

Інституційна активність продовжує впливати на ринкові тенденції. SoSo Value повідомив про відтік спотових біткоїн-ETF у розмірі $3,85 млн у четвер, в той час як Fidelity придбав біткоїнів на суму $47 млн. Grayscale продав $148 млн акцій GBTC, придбавши при цьому BTC-ETF на суму $95 млн через свій Bitcoin Mini Trust. Дані BlackRock про активність BTC залишаються очікуваними.

Ціна Ethereum сьогодні

Вартість Ethereum (ETH) на момент написання новини була на рівні $3 883, що відображає майже 1% падіння за останні 24 години. 24-годинний мінімум і максимум ETH склали $3 683 і $3 956, відповідно.

Ринкова капіталізація Ethereum становить $467 млрд, а обсяг торгів за останні 24 години — $52 млрд. Його домінування на ринку становить 13%, зберігаючи позицію другої найбільшої криптовалюти за ринковою капіталізацією.

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Ціна XRP та Solana сьогодні

Ціна XRP фіксується на рівні $2,31, що на 5% нижче за останні 24 години. 24-годинний мінімум і максимум монети становили $2,23 і $2,48, відповідно. Ринкова капіталізація XRP становить $132 млрд, а обсяг торгів — $13 млрд, що ставить її на четверте місце серед криптовалют з найбільшою ринковою капіталізацією.

Водночас Solana (SOL) торгувалась на рівні $238. Її 24-годинний мінімум і максимум становили $228 і $246 відповідно. З ринковою капіталізацією в $113 млрд і обсягом торгів в $8,8 млрд за останні 24 години, SOL зберігає свою позицію 5-ї найбільшої криптовалюти за ринковою капіталізацією.

Ринок мемкоїнів сьогодні

На криптовалютному ринку сьогодні спостерігалося зниження курсу мемкоїнів. Ціна Dogecoin (DOGE) впала на 1%, торгуючись на рівні $0,43, в той час як Shiba Inu (SHIB) також подешевшав на 2,4% і коштував $0.00003073.

Попри падіння топових мемкоїнів інші відомі монети, такі як PEPE, WIF і Bonk, показали невеликий приріст. Ці монети зросли на 1%-4% за останні 24 години, забезпечивши деякий позитивний рух в сегменті мемкоїнів.

Раніше ми писали про 2 криптовалюти, які можуть досягнути $200 млрд ринкової капіталізації у 2025.

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За матеріалами CoinGape, CoinMarketMap