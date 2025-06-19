У Києві пройде буткемп для студентів медіаспеціальностей та журналістів

Як влучно і об’єктивно писати про стартапи? Як створювати класний контент про технології, уникаючи рекламного «присмаку»? Які зміни переживає сучасна журналістика, і як на неї впливає штучний інтелект? Про це розкажуть спікери буткемпу для студентів медіаспеціальностей та професійних журналістів
Коли: 27 червня 10:30-17:30
Де: Київ, aWARe Zone
Формат: офлайн
Реєстрація у Google-формі: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScH41gWQHIVLGAhAELOqcGP0Bg2GGQZwOJ-wzXESkLv6q5vtQ/viewform
Дедлайн реєстрації: 26 червня.
На учасників чекають воркшопи, панельні дискусії, лекції та презентації від досвідчених журналістів з багаторічним досвідом у медіа, які створюють контент про технології і не тільки.
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Теми, які обговоримо на буткемпі:
- Як трансформується сучасна журналістика в цілому і, зокрема, технологічна?
- Як змінюється роль журналіста в епоху блогерів?
- Чи замінить журналістів штучний інтелект?
- Які етичні виклики виникають під час роботи з ШІ?
- Як працювати зі стартапами, шукати унікальні теми про технології?
- Як працювати з інсайдерами, джерелами інформації і розпізнавати маніпуляції?
Поспішайте зареєструватися, щоб стати учасником івенту, який точно апгрейдне ваші журналістські навички!
Буткемп організовується Українським фондом стартапів у межах проєкту Seeds of Bravery.
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