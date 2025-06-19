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У Києві пройде буткемп для студентів медіаспеціальностей та журналістів

19.06.2025 13:22
Ольга Деркач
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Як влучно і об’єктивно писати про стартапи? Як створювати класний контент про технології, уникаючи рекламного «присмаку»? Які зміни переживає сучасна журналістика, і як на неї впливає штучний інтелект? Про це розкажуть спікери буткемпу для студентів медіаспеціальностей та професійних журналістів

У Києві пройде буткемп для студентів медіаспеціальностей та журналістів

У Києві пройде буткемп для студентів медіаспеціальностей та журналістів Фото: freepik.com

Коли: 27 червня 10:30-17:30

Де: Київ, aWARe Zone

Формат: офлайн

Реєстрація у Google-формі: https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLScH41gWQHIVLGAhAELOqcGP0Bg2GGQZwOJ-wzXESkLv6q5vtQ/viewform

Дедлайн реєстрації: 26 червня.

На учасників чекають воркшопи, панельні дискусії, лекції та презентації від досвідчених журналістів з багаторічним досвідом у медіа, які створюють контент про технології і не тільки.

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Теми, які обговоримо на буткемпі:

  • Як трансформується сучасна журналістика в цілому і, зокрема, технологічна?
  • Як змінюється роль журналіста в епоху блогерів?
  • Чи замінить журналістів штучний інтелект?
  • Які етичні виклики виникають під час роботи з ШІ?
  • Як працювати зі стартапами, шукати унікальні теми про технології?
  • Як працювати з інсайдерами, джерелами інформації і розпізнавати маніпуляції?

Поспішайте зареєструватися, щоб стати учасником івенту, який точно апгрейдне ваші журналістські навички!

Буткемп організовується Українським фондом стартапів у межах проєкту Seeds of Bravery.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПодії
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