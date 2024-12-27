4 альткоїни по $0,1 з високим потенціалом зростання у 2025

Біткоїн (BTC) продовжує домінувати завдяки зростанню на 46% з моменту листопадових виборів у США і на 133% з початку року, тому інвестори все частіше звертають увагу на альткоїни з високим потенціалом зростання за нижчими ціновими показниками

У цьому контексті експерти визначили чотири перспективні криптовалюти вартістю до $0,1, які можуть стати сильними кандидатами для інвестицій на початку 2025 року, пропонуючи інвесторам значний потенціал зростання.

Shiba Inu (SHIB)

Спочатку відкинута як мемкоїн, яка мало що могла запропонувати, Shiba Inu (SHIB) перетворилася на криптовалюту, за якою варто стежити, особливо для короткострокових інвестиційних можливостей.

Запуск Shibarium, блокчейну другого рівня, став наріжним каменем зростання SHIB, значно покращивши масштабованість та ефективність транзакцій. Також подальші плани з впровадження стейблкоїна з прив’язкою до $0,01 і токена TREAT як механізму винагороди додають екосистемі багатогранної корисності, розширюючи її привабливість.

Наразі SHIB торгується на рівні $0,000021, ринкові настрої навколо нього залишаються обережно-оптимістичними, що підтримується помітною активністю великих інвесторів. Рух китів свідчить про відновлення інтересу до криптовалюти, що додає впевненості в короткостроковому «бичачому» сценарії розвитку.

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JasmyCoin (JASMY)

JasmyCoin, який називають «японським Біткоїном», нещодавно став свідком збільшення акумуляції китів. За місяць його ціна зросла на вражаючі 63%.

Технічний аналіз показує, що ціна на цей час складає $0,036, а прогнози свідчать про потенційне зростання на 700% впродовж наступних чотирьох місяців. Також дані про деривативи свідчать про значний інтерес ринку та посилюють бичачі настрої.

Обсяг торгів підскочив на 21,17% — до $162,02 млн, що супроводжувалося зростанням відкритого інтересу на 1,32%, який зараз становить $57,61 млн. Це відображає висхідну залученість трейдерів.

Gala (GALA)

Нативний токен криптоігрового проєкту Gala Games, GALA, демонструє бичачий потенціал, попри негативну цінову динаміку протягом останніх кількох днів, і наразі торгується на рівні $0,04.

Хоча обсяг торгів та відкритий інтерес впали, дані по деривативах свідчать про сильну впевненість ринку. Співвідношення довгих і коротких позицій на Binance становить 3,6125, збільшившись до 4,4915 для топтрейдерів, що свідчить про явну перевагу довгих позицій.

Крім того, довгі ліквідації значно переважають над короткими: за 24 години було ліквідовано $1,03 млн за довгими позиціями проти $67,98 тис. за короткими позиціями. Ці показники відображають стійкий оптимізм, позиціонуючи GALA як токен, за яким варто стежити.

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VeChain (VET)

Нині VeChain (VET) торгується на рівні $0,04741, що викликає підвищений інтерес інвесторів після оновлення «VeChain Renaissance». Цей оптимізм також підтримується даними по деривативах, які показують сильні бичачі настрої.

На Binance співвідношення довгих і коротких позицій надає перевагу довгим позиціям на рівні 2,4819, а топтрейдери демонструють ще сильнішу тенденцію на рівні 2,9063.

Довгі ліквідації значно переважають над короткими: за 24 години було ліквідовано $236,27 тис. за довгими позиціями порівняно з $5,02 тис. за короткими позиціями. Ці показники підкреслюють дедалі вищу впевненість у короткостроковому висхідному імпульсі VET.

Раніше ми писали, чи досягне Dogecoin $1 у 2025 році. Dogecoin (DOGE), популярна криптовалюта, натхненна мемами, залишається однією з найбільш інтригуючих монет на ринку, оскільки інвестори спекулюють на її здатності зрости до $1 до 2025 року.

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За матеріалами Finbold