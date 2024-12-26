Що буде з ціною SHIB у 2025 році

Shiba Inu (SHIB), 14-та найбільша криптовалюта за ринковою капіталізацією, досягла значного прогресу з моменту свого скромного початку як мемкоїн

Колись відкинутий як спекулятивний токен з обмеженою корисністю, SHIB утвердився в криптовалютному просторі завдяки постійному розвитку та потужним зусиллям спільноти.

Інтерес інвесторів до SHIB нещодавно відродився завдяки різкому зростанню швидкості видобутку мемкоїна. Мільйони токенів SHIB були назавжди вилучені з обігу, що підживлює оптимізм щодо потенційного впливу скорочення пропозиції поряд з постійним розвитком екосистеми.

На тлі цих подій інвестори роздумують над тим, чи зможе мемкоїн перевершити очікування і досягти амбітної позначки в $0,01 до 2025 року.

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У 2024 році Shiba Inu пережила нестабільну подорож на криптовалютному ринку. Після відносно спокійного початку року токен злетів на 259,30%, піднявшись з $0,0000101 до річного максимуму в $0,00003629.

Однак цей імпульс був нетривалим, оскільки до вересня SHIB відступив до $0.00001316. Нині SHIB торгується на рівні $0.00002169, тижневе падіння склало 11,28%. Попри невдачу токен може похвалитися значним зростанням на 102% з початку року (YTD).

Технічний аналіз і ринкові настрої

Shiba Inu подає змішані сигнали з технічного погляду, при цьому нещодавні індикатори вказують на потенційний висхідний імпульс.

Індикатор TD Sequential подав сигнал на покупку, натякаючи на можливий розворот тренду. Аналітик Алі Мартінес визначив опір на рівні $0,000026, при цьому SHIB може націлитись на $0,000029, якщо тиск покупців посилиться.

Також аналітик Джейвон Маркс підкреслив бичачу технічну структуру SHIB, припустивши, що за сприятливих умов токен може зрости до $0,000081. Такий крок означав би зростання в 3,33 раза, що означає приголомшливий 234% приріст від поточного рівня.

Водночас ринкові настрої навколо SHIB залишаються стримано-оптимістичними, з помітною активністю з боку великих інвесторів і китів. Такий значний рух китів свідчить про відновлення інтересу з боку великих інвесторів.

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Шлях до 1 цента

Хоча розвиток екосистеми Shiba Inu та технічні показники багатообіцяльні, досягнення $0,01 до 2025 року залишається надзвичайно амбітною метою. Значний розвиток екосистеми, ширше впровадження та сильний бичачий ринок будуть важливими для досягнення такої мети.

Наразі реалістичні цілі SHIB зосереджені на подоланні таких рівнів опору, як $0.000026 та $0.000029, а довгострокове зростання залежить від постійних зусиль спільноти та розробників.

Раніше ми писали, що криптотрейдер перетворив $450 тис. на $8 млн завдяки мемкоїну. Монета Peanut the Squirrel (PNUT) перетворилася на щось на кшталт ідеального мемкоїну, поєднуючи безглуздість інтернет-жартів з актуальною культурною значущістю.

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За матеріалами Finbold