Кабмін вніс зміни у проєкт держбюджету-2025: перелік нововведень

Український уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання, внісши низку змін

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram. Він зазначив, що попри нововведення пріоритетним напрямком в держбюджеті на наступний рік залишилась оборона та безпека. На ці потреби планується витратити 2 трлн 225 млрд грн.

«Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки», — запевняє глава уряду.

Так, до другого читання в держбюджеті було збільшено видатки бюджету на 50 млрд грн.

Читайте також: Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

Зокрема додаткові 24 млрд грн хочуть виділити на освіту, з них: 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері.

Ще 6,3 млрд грн пропонується направити на медицину, а 5 млрд грн — на підтримку ветеранів.

На ремонт доріг, важливих для оборони та функціонування економіки держави, уряд заклав 12,6 млрд грн. При цьому дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде.

Також уряд погодив подальшу роботу програми єВідновлення та її фінансування у повному обсязі. Крім армії, серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

Нагадаємо, бюджет України на 2025 рік відзначається оптимізацією витрат і перерозподілом ресурсів. Основна увага зосереджена на пріоритетних соціальних програмах, медичному обслуговуванні та відновленні інфраструктури, з одночасним пошуком нових фінансових джерел через податкові зміни.

Основні соціальні норми залишаються без змін у 2025 році:

Мінімальна зарплата: 8 000 грн.

8 000 грн. Прожитковий мінімум: Загальний: 2 920 грн. Для працездатних осіб: 3 028 грн. Для осіб, які втратили працездатність: 2 361 грн.



Доходи державного бюджету на 2025 рік очікуються на рівні 2,336 трлн грн, що на 192 млрд грн або 9% більше порівняно з планом 2024 року. Основний приріст доходів забезпечать прямі податки:

Податок на доходи фізичних осіб: Збільшення на 158 млрд грн.

Збільшення на 158 млрд грн. Податок на прибуток: Збільшення на 21,8 млрд грн.

Ознайомтесь із популярними матеріалами:

Кабмін наповнюватиме бюджет коштом прибутку банків

Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков

Скільки в держбюджет України надійшло акцизного податку — ДПС