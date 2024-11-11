close-btn
PaySpaceMagazine

Кабмін вніс зміни у проєкт держбюджету-2025: перелік нововведень

11.11.2024 11:00
Дарія Шуть
Читати росiйською

Український уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання, внісши низку змін

Кабмін вніс зміни у проєкт держбюджету-2025: перелік нововведень

Фото: freepik.com

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в Telegram. Він зазначив, що попри нововведення пріоритетним напрямком в держбюджеті на наступний рік залишилась оборона та безпека. На ці потреби планується витратити 2 трлн 225 млрд грн.

«Всі кошти українських платників податків підуть виключно на забезпечення Сил безпеки й оборони, на виготовлення та закупівлю нової зброї, дронів та техніки», — запевняє глава уряду.

Так, до другого читання в держбюджеті було збільшено видатки бюджету на 50 млрд грн.

Читайте також: Названо галузі, які сплатили найбільше податків до бюджету України

Зокрема додаткові 24 млрд грн хочуть виділити на освіту, з них: 12 млрд на доплати вчителям та ще 12 млрд на інвестиційні проєкти в освітній сфері.

Ще 6,3 млрд грн пропонується направити на медицину, а 5 млрд грн — на підтримку ветеранів.

На ремонт доріг, важливих для оборони та функціонування економіки держави, уряд заклав 12,6 млрд грн. При цьому дорожній фонд у 2025 році фінансуватися не буде.

Також уряд погодив подальшу роботу програми єВідновлення та її фінансування у повному обсязі. Крім армії, серед пріоритетів бюджету залишається соціальна сфера, освіта та медицина.

Нагадаємо, бюджет України на 2025 рік відзначається оптимізацією витрат і перерозподілом ресурсів. Основна увага зосереджена на пріоритетних соціальних програмах, медичному обслуговуванні та відновленні інфраструктури, з одночасним пошуком нових фінансових джерел через податкові зміни.

Основні соціальні норми залишаються без змін у 2025 році:

  • Мінімальна зарплата: 8 000 грн.
  • Прожитковий мінімум:
    1. Загальний: 2 920 грн.
    2. Для працездатних осіб: 3 028 грн.
    3. Для осіб, які втратили працездатність: 2 361 грн.

Доходи державного бюджету на 2025 рік очікуються на рівні 2,336 трлн грн, що на 192 млрд грн або 9% більше порівняно з планом 2024 року. Основний приріст доходів забезпечать прямі податки:

  • Податок на доходи фізичних осіб: Збільшення на 158 млрд грн.
  • Податок на прибуток: Збільшення на 21,8 млрд грн.

Ознайомтесь із популярними матеріалами:

Кабмін наповнюватиме бюджет коштом прибутку банків

Україна недоотримала $4 млрд у бюджет через відсутність крипторегуляції — Борняков

Скільки в держбюджет України надійшло акцизного податку — ДПС

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
google news
Новини по темі
Кабмін змінив правила призначення субсидій 11.11.2024

Кабмін змінив правила призначення субсидій
Ще 3 банки долучилися до програми компенсації за купівлю української техніки 11.11.2024

Ще 3 банки долучилися до програми компенсації за купівлю української техніки
Фонд гарантування вкладів отримав нову директорку 11.11.2024

Фонд гарантування вкладів отримав нову директорку
У Резерв+ з'явилась онлайн-відстрочка від мобілізації 11.11.2024

У Резерв+ з'явилась онлайн-відстрочка від мобілізації
Українцям можуть збільшити виплати при народженні дитини: на скільки 08.11.2024

Українцям можуть збільшити виплати при народженні дитини: на скільки
Скільки платитимуть ФОПи у 2025 році: перелік нововведень 08.11.2024

Скільки платитимуть ФОПи у 2025 році: перелік нововведень
Вибір редакції
Всі
Децентралізовані автономні організації: Революція управління в епоху блокчейна
ТОП статей 11.11.2024

Децентралізовані автономні організації: Революція управління в епоху блокчейна

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика
ТОП статей 08.11.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у жовтні 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  19:00

Ще 3 банки долучилися до програми компенсації за купівлю української техніки

 Сьогодні  18:30

Один з українських банків оголосив про закриття

 Сьогодні  18:00

Гігантський кит розпродає Ethereum на $1,2 млрд: чи наближається крах

 Сьогодні  17:30

Децентралізовані автономні організації: Революція управління в епоху блокчейна

 Сьогодні  17:00

Google випустив новий ШІ-застосунок для створення відеопрезентацій

 Сьогодні  16:35

Люди, ефективність та легка фіксація домовленостей: підсумки форуму «Бізнес без Паперу»

 Сьогодні  16:20

Фонд гарантування вкладів отримав нову директорку

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber