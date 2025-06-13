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НКЦПФР ухвалила нові правила щодо операцій з валютними ОВДП

13.06.2025 19:00
Ольга Деркач
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Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла нові правила щодо позабіржових операцій з валютними облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП)

НКЦПФР ухвалила нові правила щодо операцій з валютними ОВДП

НКЦПФР ухвалила нові правила щодо операцій з валютними ОВДП Фото: freepik.com

Нововведення набудуть чинності з 30 червня, пише НКЦПФР у своєму Telegram.

«Звертаємо увагу учасників ринку, що НКЦПФР схвалила доопрацьоване рішення щодо регулювання позабіржових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті», — пише НКЦПФР.

Запропоновані зміни ініційовані Національним банком України (НБУ) та включені до оновленого Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Після обговорення з учасниками ринку Комісія врахувала більшість отриманих пропозицій і зауважень. Зокрема, до документа додано норму, яка передбачає виняток: нові вимоги не поширюються на операції з купівлі-продажу валютних ОВДП, якщо однією зі сторін виступає банк, що діє від свого імені та за власний рахунок.

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Рішення набирає чинності з 30 червня 2025 року.

Із цього моменту — на період дії воєнного стану — вводяться такі обмеження:

  • інвестиційним фірмам заборонено здійснювати операції з купівлі-продажу валютних ОВДП (окрім первинного розміщення), якщо вони не проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» через Розрахунковий центр;
  • депозитарним установам заборонено здійснювати облікові операції за такими договорами без відповідного розпорядження або повідомлення НБУ.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

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Рубрики: ІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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