НКЦПФР ухвалила нові правила щодо операцій з валютними ОВДП

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) прийняла нові правила щодо позабіржових операцій з валютними облігаціями внутрішньої державної позики (ОВДП)

Нововведення набудуть чинності з 30 червня, пише НКЦПФР у своєму Telegram.

«Звертаємо увагу учасників ринку, що НКЦПФР схвалила доопрацьоване рішення щодо регулювання позабіржових операцій з облігаціями внутрішньої державної позики, номінованими в іноземній валюті», — пише НКЦПФР.

Запропоновані зміни ініційовані Національним банком України (НБУ) та включені до оновленого Меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Після обговорення з учасниками ринку Комісія врахувала більшість отриманих пропозицій і зауважень. Зокрема, до документа додано норму, яка передбачає виняток: нові вимоги не поширюються на операції з купівлі-продажу валютних ОВДП, якщо однією зі сторін виступає банк, що діє від свого імені та за власний рахунок.

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Рішення набирає чинності з 30 червня 2025 року.

Із цього моменту — на період дії воєнного стану — вводяться такі обмеження:

інвестиційним фірмам заборонено здійснювати операції з купівлі-продажу валютних ОВДП (окрім первинного розміщення), якщо вони не проводяться за принципом «поставка цінних паперів проти оплати» через Розрахунковий центр;

депозитарним установам заборонено здійснювати облікові операції за такими договорами без відповідного розпорядження або повідомлення НБУ.

Нагадаємо, що НКЦПФР презентувала матрицю оподаткування віртуальних активів. Матрицю перезнтували під час робочої групи Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України під головуванням Данила Гетманцева.

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