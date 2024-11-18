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Українці тепер можуть шукати роботу через застосунок служби зайнятості

18.11.2024 19:00
Ольга Деркач
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Тепер українці, які шукають роботу, зможуть стати до електронної черги, знайти потрібну вакансію чи отримати ваучер на навчання від Державної служби зайнятості в своєму смартфоні

Українці тепер можуть шукати роботу через застосунок служби зайнятості

Українці тепер можуть шукати роботу через застосунок служби зайнятості Фото: play.google.com

Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні за фінансової підтримки урядів Польщі та Німеччини розробила мобільний застосунок для пошукачів роботи. Проєкт реалізовано на запит Міністерства економіки України та Державної служби зайнятості. Застосунок вже доступний для завантаження в App Store та Google Play.

Метою ініціативи є сприяння комплексній цифровізації державних послуг в Україні, а також зменшення навантаження на фізичні центри зайнятості.

У 2023 році послугами Державної служби зайнятості скористалися 665 тисяч українців. Станом на цей рік сервісами служби вже скористалися 548 тисяч осіб. Очікується, що запуск мобільного застосунку дозволить не лише зменшити навантаження на центри зайнятості, але й залучити ще більше користувачів завдяки зручному і сучасному функціоналу.

Мобільний застосунок орієнтований на потреби пошукачів роботи. Після авторизації з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Bank ID, Дія.Підпис або в гостьовому режимі користувач потрапляє на єдиний портал вакансій, де може переглядати доступні вакансії.

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У застосунку також передбачена можливість подати заявку на ваучер для спеціалізованого навчання або пройти онлайн-курс від Державної служби зайнятості. Крім цього, мобільний застосунок дає змогу спілкуватися з кар’єрними радниками, запланувати зустріч із потенційним роботодавцем, отримати необхідну довідку чи записатися до електронної черги.

Скористатися застосунком зможуть також українці за кордоном. Зараз функції застосунку повністю орієнтовані на потреби пошукачів роботи. Наступним етапом реалізації цієї ініціативи стане розробка відповідного функціоналу для роботодавців.

Перша віцепрем’єр-міністерка України — Міністерка економіки України Юлія Свириденко відзначила стратегічну важливість розвитку ринку праці.

«Ми сподіваємося, що цей застосунок допоможе якомога більшій кількості людей знайти роботу, покращити свої знання та навички чи опанувати новий фах. Нині структурне безробіття — одна із ключових проблем бізнесу. Тому разом із упровадженням програм навчання та перенавчання, компенсацій за працевлаштування та інших ми також цифровізуємо процеси. Для нас важливо, щоби послугами Державної служби зайнятості можна було скористатися онлайн у кілька кліків — швидко і зручно», — прокоментувала Свириденко.

Нагадаємо, що у застосунку Армія+ зʼявилася функція зміни місця служби. Для подачі рапорту необхідно мати військовий квиток або посвідчення офіцера та рекомендаційний лист від військової частини, куди планується переведення. Якщо переведення пов’язане зі станом здоров’я, додатково може знадобитися висновок ВЛК.

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За матеріалами: Міністерство економіки України.

Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнологіїДержавні органи
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