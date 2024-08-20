В Україні зʼявиться представництво японської організації зовнішньої торгівлі

В Україні з’явиться представництво Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO)

Міністерство економіки України завершило переговори й зареєструвало представництво JETRO. Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Це дозволить поглибити розвиток партнерства та сприятиме поглибленню ділового співробітництва між компаніями України та Японії. Про це повідомив заступник Міністра економіки України — Торговий представник України Тарас Качка.

«Міністерство економіки України завершило переговори й зареєструвало представництво Офісу Японської організації зовнішньої торгівлі (JETRO) в Україні. Відкриття представництва JETRO в Україні є стратегічним кроком, результатом продуктивних переговорів з Урядом Японії, і знаменує собою початок нової ери співпраці між нашими двома країнами. Ми прагнемо створити привабливе бізнес-середовище, яке буде залучати японські інвестиції та сприятиме міцному партнерству між українськими та японськими компаніями», — наголосив Качка.

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За його словами, Японія планує надати $188 млн на підтримку проектів економічного відновлення України. Серед пріоритетів України — енергетика, ЖКГ, критична інфраструктура, гуманітарне розмінування та підтримка бізнесу. Створення офісу JETRO прискорить впровадження японських технологій в нашій країні та відкриє нові ринки для продукції японських брендів, яка буде вироблятись в Україні.

JETRO (Japan External Trade Organization) — Офіс Японської організації зовнішньої торгівлі, незалежний адміністративний орган під егідою Міністерства економіки, торгівлі та промисловості Японії, створений для сприяння розвитку торговельно-економічного співробітництва з іншими країнами світу.

Нагадаємо, що шведська організація Business Sweden відкрила своє представництво в Україні. Business Sweden допомагає шведським компаніям збільшувати їхні глобальні продажі, а міжнародним компаніям — інвестувати та розширюватись у Швеції.

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