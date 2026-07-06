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Криптотрейдер перетворив $750 на $270 тис. за два дні

06.07.2026 10:10
Микола Деркач

Трейдеру криптовалют вдалося збільшити початкові інвестиції приблизно у $750 до понад $270 тис. менш ніж за дві доби завдяки ранній купівлі мемкоїна CZ, який за цей час зріс більш ніж на 35 700%

Криптотрейдер перетворив $750 на $270 тис. за два дні

Фото: chatgpt.com

Анонімний гаманець 0xf3498683bead7f8d7f0278d1d39d09fe341fddee придбав близько 5,1 млн токенів CZ у трьох транзакціях на загальну суму $754,49.

За останніми даними ончейн-аналітики, які Finbold отримав від Lookonchain 5 липня, вартість активів цього гаманця сягнула близько $271 100, а нереалізований прибуток — приблизно $270 300.

У криптоспільноті ця угода привернула значну увагу як один із найяскравіших останніх прикладів того, як відносно невелика початкова інвестиція може принести надзвичайно високий прибуток на ринку мемкоїнів.

Ончейн-дані свідчать, що трейдер купував токени CZ за середньою ціною близько $0,000147 за монету. Менш ніж за 48 годин ціна токена піднялася приблизно до $0,053, що означає зростання більш ніж у 357 разів від початкової вартості покупки.

Водночас гаманець поки не зафіксував жодного продажу токенів, тому весь отриманий прибуток залишається нереалізованим. Крім того, ця позиція становить 100% усіх активів адреси в цьому токені.

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Високоризикова стратегія

Попри вражаючий результат, історія торгів цього гаманця демонструє високі ризики, пов’язані зі спекулятивними інвестиціями в мемкоїни.

За даними аналітиків, протягом попередніх двох місяців адреса здійснила близько 260 угод із різними токенами, а частка успішних операцій становила лише 32%.

За цей період трейдер отримав реалізований прибуток приблизно $400, і лише угода з токеном CZ кардинально змінила загальний фінансовий результат.

Активність гаманця демонструє, що одна надзвичайно успішна операція може перекрити численні збиткові угоди на надзвичайно волатильному ринку мемкоїнів.

Токен CZ належить до ширшої хвилі мемкоїнів, натхненних біржею Binance та її співзасновником Чанпеном Чжао (Changpeng Zhao). Їхній розвиток значною мірою підтримує мережа BNB Chain, де низькі комісії та активна роздрібна торгівля регулярно стимулюють нові сплески спекулятивної активності.

Хоча історії про перетворення невеликих інвестицій на сотні тисяч доларів регулярно привертають увагу учасників ринку, подібні випадки залишаються радше винятком. Мемкоїни можуть демонструвати стрімкі коливання ціни як у бік зростання, так і падіння, що робить їх одними з найризикованіших активів криптовалютного ринку.

Редакція PSM звертає увагу, що інвестиції у мемкоїни пов’язані з надзвичайно високими ризиками. Подібні історії успіху трапляються вкрай рідко, тоді як більшість спекулятивних угод може призвести до значних фінансових втрат. Перед інвестуванням варто ретельно оцінювати ризики та не вкладати кошти, втрату яких ви не готові понести.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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