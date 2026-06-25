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Ненсі Пелосі оголосила про нову інвестиційну угоду на $6 млн

25.06.2026 18:20
Микола Деркач

Колишня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі розкрила інформацію про дві нові інвестиційні угоди відповідно до правил фінансової звітності Конгресу

Ненсі Пелосі оголосила про нову інвестиційну угоду на $6 млн

Фото: chatgpt.com

Згідно з поданою декларацією, її чоловік Пол Пелосі 29 травня 2026 року придбав по 200 кол-опціонів на акції Intel і Uber.

За оцінками, інвестиція в опціони Intel зі страйком $50 та датою експірації 19 березня 2027 року становила від $1 млн до $5 млн. Ще від $500 тис. до $1 млн було вкладено в аналогічні кол-опціони на акції Uber із тим самим страйком і датою завершення контракту.

На відміну від прямої купівлі акцій, кол-опціони дають право придбати папери за заздалегідь визначеною ціною в майбутньому. Такий крок може свідчити про очікування подальшого зростання вартості Intel і Uber.

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За даними сервісу Pelosi Tracker, після цих угод Intel займає близько 4% інвестиційного портфеля Пелосі, а Uber — близько 2%. Найбільшими активами залишаються Nvidia та Broadcom.

Від моменту купівлі опціонів акції Intel зросли приблизно зі $114,68 до $131,65, тоді як акції Uber — із $70,40 до $73,85. На цьому тлі ринкова капіталізація Intel досягла близько $661 млрд, а Uber — приблизно $150,3 млрд.

Редакція PSM7 звертає увагу: за інвестиційними рішеннями Ненсі Пелосі уважно стежать інвестори в усьому світі, зокрема й в Україні. Вони нерідко використовуються як один із сигналів щодо настроїв на американському фондовому ринку, хоча не гарантують аналогічної динаміки акцій у майбутньому.

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Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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