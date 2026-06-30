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Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2026 як Баффет

30.06.2026 15:30
Ольга Деркач

Портфель Berkshire Hathaway за четвертий квартал 2025 року виявився особливим не лише тому, що це найшвидший варіант для копіювання інвесторами у 2026-му, а й тому, що це був останній звіт про баланс активів компанії під керівництвом Воррена Баффета. Станом на 31 грудня — і фактично на 1 січня, оскільки ринок не працює у новорічний день — лише три компанії становили понад 50% загальної вартості активів холдингу

Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2026 як Баффет

Фото: unsplash.com, pngwing.com

Apple виявилася найбільшою позицією портфеля — $62 млрд, або 23% активів. На початку року акції AAPL торгувалися за $271,86, а станом на момент написання — за $283,78. Тобто інвестиція $1000 в Apple на початку року зросла б на 4,38% до $1043,80, принісши прибуток $43,80.

Динаміка топ-позицій портфеля Баффета в 2026 році виявилася неоднозначною: Berkshire Hathaway тим часом продовжувала переглядати свою інвестиційну стратегію, скорочуючи частки в окремих активах і нарощуючи позиції в інших — зокрема, у сталеливарних компаніях та страховому секторі.

American Express становив 21% портфеля при вартості $56 млрд. Акції AXP завершили 2025 рік на позначці $369,95, а на момент написання впали на 8% до $340,36. Інвестиція $1000 в American Express, відповідно, перетворилася б на позицію вартістю $920 — збиток $80.

Третя позиція, Bank of America, займала значно меншу частку портфеля — 10%, або $28,5 млрд, з ціною акції $55 на момент подання звіту 13-F. Станом на 29 червня акції BAC торгуються за $57,88, тобто інвестиція $1000 зросла б на 5,24% до $1052,40, принісши прибуток $52,40.

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Якщо припустити, що інвестор розподілив $1000 пропорційно до балансу трьох найбільших позицій портфеля Баффета — $425,90 в AAPL, $388,90 в AXP та $185,20 в BAC — з огляду на динаміку всіх трьох компаній у 2026 році такий підхід призвів би до невеликого збитку $2,75, а підсумкова вартість позиції становила б $997,25.

Що стосується самих акцій Berkshire Hathaway: попри результати топ-трьох позицій на початку року, папір BRK.B демонструє слабку динаміку у першому півріччі 2026 року. Зокрема, акції Berkshire впали на 0,79% з початку року до поточної ціни $498,66, тоді як індекс S&P 500 за той самий період зріс на 7,43%.

Дехто пов’язує цю слабкість зі рішенням Баффета піти з посади CEO з 1 січня, проте компанія відставала від ринку вже протягом кількох років — імовірно, через стриманість щодо великих інвестицій в умовах постковідної економіки.

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Скільки б ви отримали, інвестувавши $1000 на початку 2025 як Воррен Баффет

Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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