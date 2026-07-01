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Золото сформувало перший «хрест смерті» за три роки: що буде з ціною

01.07.2026 12:30
Ольга Деркач

Золото може зазнати додаткового тиску після того, як сформувало перший денний «хрест смерті» майже за три роки — ведмежий технічний сигнал, який історично збігається з тривалими корекціями дорогоцінного металу

Золото сформувало перший «хрест смерті» за три роки: що буде з ціною

Фото: magnific.com/muhammad.abdullah

Згідно з аналізом TradingShot, опублікованим на TradingView, спотове золото сформувало денний «хрест смерті» — першу таку подію з 27 вересня 2023 року. Сигнал з’явився, коли метал торгується близько $4 017 за унцію після різкого падіння з рекордних максимумів вище $5 400, досягнутих у січні 2026 року.

«Хрест смерті» — технічний патерн, що утворюється, коли 50-денна ковзна середня опускається нижче 200-денної, сигналізуючи про ослаблення середньострокового імпульсу. Варто зазначити, що у 2023 році, після попереднього «хреста смерті», золото в підсумку злетіло на 60% впродовж наступних 14 місяців — що свідчить про те, що самого сигналу недостатньо для надійного прогнозування подальшого падіння. Докладніше про контекст поточної ситуації на ринку золота писали в нашому недавньому матеріалі.

Ведмежий перетин виник на тлі того, що золото залишається в межах низхідного каналу, який існує вже п’ять місяців, починаючи від січневого піку. Попередні нижчі мінімуми в межах поточного тренду формувалися між рівнями корекції Фібоначчі 0,786 і 1,0 і супроводжувалися різкими довгими тінями денних свічок, що вказувало на агресивні продажі перед тимчасовим відскоком покупців.

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Наступна ключова зона підтримки, за оцінками аналітиків, знаходиться поблизу 100-денної ковзної середньої на тижневому графіку. Виходячи з поточної структури каналу та попередніх цінових рухів, TradingShot очікує, що золото може протестувати рівень $3 700 через черговий різкий спад, перш ніж знайде більш сильну підтримку.

Нинішнє падіння зумовлено зміцненням долара США, очікуваннями збереження підвищених процентних ставок ФРС на триваліший час і сповільненням притоку коштів у ETF. Ці фактори нейтралізують традиційні бичачі драйвери — геополітичну невизначеність та стійкий попит центральних банків. За останній місяць золото втратило близько 10%, а за другий квартал загалом — близько 14%.

Попри ведмежу короткострокову технічну картину, більшість великих фінансових інституцій зберігають позитивний погляд на довгострокові перспективи металу. Goldman Sachs прогнозує відновлення ціни до близько $4 900 до кінця 2026 року, UBS та Morgan Stanley орієнтуються на діапазон $5 200–5 500. Bank of America та J.P. Morgan дають найбільш оптимістичні прогнози — близько $6 000 до кінця року.

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Джерело: Finbold.

Рубрики: ІнвестиціїСвітНовини
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