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Кійосакі пояснив свою нову стратегію щодо золота

25.06.2026 17:00
Микола Деркач

Автор бестселера «Багатий тато, бідний тато» Роберт Кійосакі заявив, що уважно стежить за динамікою ринку золота після зниження його ціни нижче $4 000 за унцію. Інвестор зазначив, що не поспішатиме з новими покупками, доки не побачить відповідний технічний сигнал

Кійосакі пояснив свою нову стратегію щодо золота

Фото: chatgpt.com

У дописі в соцмережі X Кійосакі назвав падіння вартості дорогоцінного металу «гарною новиною» та пояснив, що зараз аналізує причини зниження ціни, а також загальний стан економіки.

За словами інвестора, підхід до золота схожий на його стратегію на ринку нерухомості. Якщо він бачить перспективи зростання певного району, то купує актив за вигідною ціною. Якщо ж очікує погіршення ситуації, від покупки відмовляється.

Водночас Кійосакі несподівано заявив, що може не збільшувати свої запаси золота, якщо дійде висновку, що економіка продовжує погіршуватися. Це контрастує з його попередніми заявами, у яких він називав золото, Біткоїн, срібло та Ethereum захистом від економічної нестабільності й інфляції.

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Попри це, інвестор наголосив, що обов’язково придбає більше золота, щойно побачить сприятливий момент. Також він зазначив, що основну частину своїх запасів купив приблизно по $300 за унцію на початку 2000-х років.

Редакція PSM7 звертає увагу: висловлювання Роберта Кійосакі традиційно привертають увагу інвесторів, однак вони відображають його особисту інвестиційну стратегію. Перед ухваленням фінансових рішень варто враховувати власний ризик-профіль і аналізувати ринок самостійно.

Раніше ми також писали, що Роберт Кійосакі, відомий фінансовий освітянин та інвестор, зізнався, що найбільшою його помилкою як інвестора було дозволяти ціні активу диктувати рішення про купівлю чи продаж. Він пояснив, що інвестиційні рішення мають базуватися на загальному економічному та ринковому контексті, а не на поточній ціні активу.

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За матеріалами finbold.com.

Рубрики: ГрошіІнвестиціїСвітНовини
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