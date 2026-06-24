Чи злетить золото до $10 000 — прогноз

Останнє падіння золота не лише опустило ціну до $4 043, а й трохи відкинуло метал нижче 50-тижневої простої ковзної середньої (SMA) — за словами популярного аналітика Алі Мартінеса, це може створити умови для потужного ралі

За його спостереженням, золото вже опинялося в подібній позиції наприкінці вересня 2023 року, коли падіння до $1 932 зрештою призвело до зростання на 190%.

Подібні масштабні прогнози для дорогоцінних металів останнім часом звучать дедалі частіше: за даними J.P. Morgan Global Research, аналітики банку очікують, що золото сягне $6 000 за унцію до кінця 2026 року, а до кінця 2027-го може піднятися до $6 300 — на тлі продовження активних закупівель металу центральними банками, зокрема Китаю.

Якщо подібна динаміка повториться і цього разу, золото теоретично може злетіти значно вище $10 000 — аж до $11 724 до середини 2028 року.

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Проте повторення настільки разючого результату виглядає малоймовірним. По-перше, навіть на нинішньому знижченому рівні золото торгується значно вище за будь-яку ціну до жовтня 2025 року, що обмежує потенціал подальшого зростання. По-друге, за словами Мартінеса, для виконання умов нового ралі золоту потрібно закритися на тижневому графіку вище позначки 50-тижневої SMA — а це $4 320. Тобто метал спершу має зрости на 6,85% від поточних $4 043, перш ніж шанси на новий потужний бичачий цикл стануть справді значущими.

Водночас існує природна «підлога» для того, наскільки низько може впасти золото в найближчій перспективі — один із головних драйверів зростання, центральні банки, продовжують масово накопичувати резерви металу. Ця тенденція, зумовлена інфляційним тиском, геополітичною невизначеністю та пошуком альтернатив для країн, які прагнуть уникнути односторонніх американських санкцій, спостерігається протягом більшої частини 2020-х років. З огляду на нові війни та військові операції 2026 року, подальше посилення санкцій і очевидну втрату довіри до американського боргу, навряд чи купівельний тиск послабшає найближчим часом.

Водночас деякі експерти, зокрема старший товарний стратег Bloomberg Майк Макглоун, вважають нещодавнє падіння золота сигналом серйозніших фінансових проблем у майбутньому. У своєму аналізі від 21 червня Макглоун звернув увагу на разючу — хоч і не повну — подібність динаміки дорогоцінних металів у 2008 та 2026 роках.

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Джерело: Finbold.