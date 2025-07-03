Комітет Ради підтримав створення реєстру банківських рахунків українців

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради України рекомендував до ухвалення в першому читанні законопроєкт №13233, який передбачає створення централізованого реєстру банківських рахунків та сейфів усіх громадян

Про це повідомив заступник голови Комітету, народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram.

За його словами, реєстр створюється під управлінням Державної податкової служби, а доступ до нього матимуть Державна податкова служба України (ДПС), правоохоронні органи, Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг), Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК), Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

Водночас, за інформацією Железняка, в подальшому уряд планує передати адміністрування цього реєстру до Міністерства фінансів.

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«Переконаний, наступний етап — підготовка до відкриття банківської таємниці. Що вже Мінфін записав у бюджетну декларацію. Про що вони прямо заявили на засіданні», — зазначив Железняк.

Депутат також повідомив, що разом із колегою Галиною Васильченко виступив категорично проти ініціативи. За його словами, частина депутатів фракції «Слуга народу» також не підтримала законопроєкт. Втім, за результатами голосування, 18 членів комітету підтримали законопроєкт, ще двоє утримались.

Нагадаємо, що для того, щоб Україна змогла приєднатися до єврозони платежів SEPA, необхідно ухвалити спеціальний закон. Одним із ключових положень цього законопроєкту є створення реєстру банківських рахунків та індивідуальних сейфів фізичних осіб. Після ухвалення закону розрахунки в євро значно спростяться. Зокрема, українцям не доведеться відкривати рахунки за кордоном, а транзакції з України здійснюватимуться впродовж секунд або хвилин, без стандартних комісій у розмірі 0,7-1,5%.

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