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Рада внесла зміни до проєкту держбюджету-2025

18.11.2024 15:00
Дарія Шуть
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Комітет Верховної Ради з питань бюджету ухвалив проєкт державного бюджету України на 2025 рік до другого читання, внісши фінальні правки до тексту документа

Рада внесла зміни в проєкт держбюджету-2025

Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це повідомила голова комітету Роксолана Підласа у Facebook. Далі очікується голосування в залі парламенту в другому читанні і в цілому за проєкт держбюджету-2025.

Під час ухвалення законопроєкту члени комітету ухвалили низку змін. Зокрема, 2 млрд доларів (90 млрд грн) кредитних коштів надійдуть до держбюджету від Великобританії суто на покриття військових видатків, а саме — закупівлю зброї. Вони відображені по спецфонду зовнішніх запозичень і видатках Міноборони.

Також вирішено залишити 4% ПДФО (крім військового) в громадах (загалом буде 64% для громад) для розрахунків за комунальні послуги та енергоносії. Відповідно, скасується субвенція обласним бюджетам на покриття різниці в тарифах на 12,2 млрд грн.

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Прифронтовим громадам дозволили не перераховувати реверс до державного бюджету. Загалом це 593 млн грн.

Для Укрзалізниці виділили додаткові 128 млн грн на співфінансування європейського проєкту розвитку залізничної інфраструктури. А для Національної академії наук (НАН) передбачили ще 277,1 млн грн, зокрема на дослідження у військовій сфері.

Крім того, нардепи виключили можливість політичним партіям купувати військові ОВДП (стаття 49 бюджету) та зобов’язання лікарням тримати гроші на рахунках в Казначействі (пункт 28 прикінцевих положень).

Решта пунктів проєкту держбюджету-2025 залишилась без змін. Коли саме буде проголосована нова версія документу, не уточнюється.

Нагадаємо, раніше український уряд схвалив проєкт державного бюджету на 2025 рік до другого читання, внісши низку змін. Попри нововведення пріоритетним напрямком в держбюджеті на наступний рік залишилась оборона та безпека. На ці потреби планується витратити 2 трлн 225 млрд грн.

Також ми писали, що бюджет України на 2025 рік відзначається оптимізацією витрат і перерозподілом ресурсів. Основна увага зосереджена на пріоритетних соціальних програмах, медичному обслуговуванні та відновленні інфраструктури, з одночасним пошуком нових фінансових джерел через податкові зміни.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніДержавні органи
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