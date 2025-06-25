close-btn
PaySpaceMagazine

Уряд схвалив законопроєкт про підвищення штрафів за паркування

25.06.2025 17:10
Ольга Деркач
Читати росiйською

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, яким передбачено суттєве збільшення адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки на спеціально відведених місцях для осіб з інвалідністю

Уряд схвалив законопроєкт про підвищення штрафів за паркування

Уряд схвалив законопроєкт про підвищення штрафів за паркування Фото: freepik.com, pngwing.com

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

У документі запропоновано внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про збільшення штрафів за такі правопорушення:

  • самовільну зупинку або стоянку на місцях, призначених для транспортних засобів осіб з інвалідністю (окрім випадків, коли така стоянка є вимушеною);
  • створення перепон водіям з інвалідністю чи тим, хто перевозить осіб з інвалідністю, у можливості безперешкодно зупинити або припаркувати автомобіль.

Цікаве по темі: Штрафи для водіїв в Україні переглянуть — законопроєкт

Наразі законопроєкт має пройти розгляд у Верховній Раді. Якщо народні депутати його підтримають, розмір штрафу за безпідставне паркування на місцях для людей з інвалідністю зросте до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 5100 гривням.

Окрім цього, передбачається запровадження обовʼязкового маркування транспортних засобів, що належать водіям з інвалідністю або використовуються для перевезення таких осіб. Згідно з проєктом, автомобілі мають бути оснащені розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю» у поєднанні з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що підтверджує наявність відповідного статусу.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України нагадує, що деякі категорії пенсіонерів ризикують стати боржниками держави, якщо не дотримаються передбачених законом вимог. Йдеться про необхідність своєчасного інформування про зміну свого статусу — зокрема, працевлаштування чи звільнення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Регулятор в ЄС оштрафував Revolut на $3,8 млн

Українським водіям готують нові штрафи до 34 000 грн

Скільки штрафів впровадили ТЦК у 2025 — Опендатабот

Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Кабмін схвалив зміни до Держбюджету-2025: деталі 25.06.2025

Кабмін схвалив зміни до Держбюджету-2025: деталі
В Україні створять реєстр банківських рахунків: що зміниться 20.06.2025

В Україні створять реєстр банківських рахунків: що зміниться
Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося 19.06.2025

Податки для ФОПів військовослужбовців: що змінилося
Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні 12.06.2025

Уряд ухвалив постанову про цифрові гаманці в Україні
В Україні може зʼявитися крипторезерв 11.06.2025

В Україні може зʼявитися крипторезерв
Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній 06.06.2025

Регулювання крипти у Європі: перехід на MICA, падіння USDT та нові вимоги до компаній
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика
ТОП статей 18.06.2025

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у травні 2025 — аналітика

 Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
ТОП статей 16.06.2025

Тренди Money20/20 Europe 2025: майбутнє платіжних технологій в умовах глобальних викликів
Останні новини
Сьогодні  21:00

У Дії з’явилася нова функція для власників нерухомості на ТОТ

 Сьогодні  20:10

НКЦПФР оновила список SCAM-проєктів

 Сьогодні  19:20

Кабмін схвалив зміни до Держбюджету-2025: деталі

 Сьогодні  18:30

ФРС скасувала перепону, що стримувала криптобанкінг: що це означає

 Сьогодні  17:40

НБУ вводить мінімальний леверидж для банків

 Сьогодні  16:50

Mastercard інтегрує стейблкоїн FIUSD

 Сьогодні  16:00

Українці можуть побачити зорепад Червневі Боотіди: де і коли

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber