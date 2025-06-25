Уряд схвалив законопроєкт про підвищення штрафів за паркування

Кабінет міністрів України підтримав законопроєкт, яким передбачено суттєве збільшення адміністративної відповідальності за порушення правил зупинки та стоянки на спеціально відведених місцях для осіб з інвалідністю

Про це повідомляє «Главком» із посиланням на представника уряду у Верховній Раді Тараса Мельничука.

У документі запропоновано внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема, йдеться про збільшення штрафів за такі правопорушення:

самовільну зупинку або стоянку на місцях, призначених для транспортних засобів осіб з інвалідністю (окрім випадків, коли така стоянка є вимушеною);

створення перепон водіям з інвалідністю чи тим, хто перевозить осіб з інвалідністю, у можливості безперешкодно зупинити або припаркувати автомобіль.

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Наразі законопроєкт має пройти розгляд у Верховній Раді. Якщо народні депутати його підтримають, розмір штрафу за безпідставне паркування на місцях для людей з інвалідністю зросте до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що еквівалентно 5100 гривням.

Окрім цього, передбачається запровадження обовʼязкового маркування транспортних засобів, що належать водіям з інвалідністю або використовуються для перевезення таких осіб. Згідно з проєктом, автомобілі мають бути оснащені розпізнавальним знаком «Водій з інвалідністю» у поєднанні з унікальним електронним ідентифікатором (QR-кодом), що підтверджує наявність відповідного статусу.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України нагадує, що деякі категорії пенсіонерів ризикують стати боржниками держави, якщо не дотримаються передбачених законом вимог. Йдеться про необхідність своєчасного інформування про зміну свого статусу — зокрема, працевлаштування чи звільнення.

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