Родини військових можуть отримати до 15000 грн: за яких умов

Близькі загиблих військовослужбовців можуть отримати грошову допомогу на поховання за умови подання необхідних документів

Сім’ям та батькам українських захисників, що загинули на війні, передбачені виплати на поховання. Сума залежить від прожиткового мінімуму, а для її оформлення потрібно подати певні документи.

Також родинам компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги та спорудження надгробків, розповіли у Міністерстві оборони України. У 2024 році сума допомоги складає 5 прожиткових мінімумів, тобто 14600 гривень.

Згідно з законодавством, особі, якій військовий надав право виконати його волю, або людині, яка зобов’язалася поховати померлого, в день звернення має видаватись:

лікарське свідоцтво про смерть – закладом охорони здоров’я;

свідоцтво про смерть та довідка про смерть – відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом

сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

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Грошова допомога на поховання та супутні витрати має виплачуватись одному з членів військового на підставі таких документів:

витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання, якщо смерть військового зареєстрував Відділ реєстрації або консульська установа чи дипломатичне представництво України;

довідка для отримання допомоги на поховання у разі, якщо смерть воїна була зареєстрована виконавчим органом сільської, селищної, міської ради;

довідка, яка підтверджує факт поховання військового та свідоцтва про смерть, виданого іншою державою. Такий документ видається у випадку реєстрації смерті за кордоном (неконсульськими та недипломатичними установами України).

Нагадаємо, розмір грошового забезпечення військовослужбовців з початку 2025-го не зміниться і буде виплачуватись згідно з нормами держбюджету на наступний рік.

Також ми писали, що розмір пенсій для військових в України залежать від низки факторів. Деякі категорії захисників мають право на пенсію в розмірі 100% від суми грошового забезпечення. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

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