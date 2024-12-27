close-btn
PaySpaceMagazine

Родини військових можуть отримати до 15000 грн: за яких умов

27.12.2024 12:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Близькі загиблих військовослужбовців можуть отримати грошову допомогу на поховання за умови подання необхідних документів

Родини військових можуть отримати до 15000 грн: за яких умов

Фото: unsplash.com, freepik.com

Сім’ям та батькам українських захисників, що загинули на війні, передбачені виплати на поховання. Сума залежить від прожиткового мінімуму, а для її оформлення потрібно подати певні документи.

Також родинам компенсуються матеріальні витрати на ритуальні послуги та спорудження надгробків, розповіли у Міністерстві оборони України. У 2024 році сума допомоги складає 5 прожиткових мінімумів, тобто 14600 гривень.

Згідно з законодавством, особі, якій військовий надав право виконати його волю, або людині, яка зобов’язалася поховати померлого, в день звернення має видаватись:

  • лікарське свідоцтво про смерть – закладом охорони здоров’я;
  • свідоцтво про смерть та довідка про смерть – відділом державної реєстрації актів цивільного стану, виконавчим органом
  • сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад, консульською установою чи дипломатичним представництвом України.

Читайте також: У застосунку Армія+ з’явилась нова програма для військових

Грошова допомога на поховання та супутні витрати має виплачуватись одному з членів військового на підставі таких документів:

  • витяг з Реєстру про смерть для отримання допомоги на поховання, якщо смерть військового зареєстрував Відділ реєстрації або консульська установа чи дипломатичне представництво України;
  • довідка для отримання допомоги на поховання у разі, якщо смерть воїна була зареєстрована виконавчим органом сільської, селищної, міської ради;
  • довідка, яка підтверджує факт поховання військового та свідоцтва про смерть, виданого іншою державою. Такий документ видається у випадку реєстрації смерті за кордоном (неконсульськими та недипломатичними установами України).

Нагадаємо, розмір грошового забезпечення військовослужбовців з початку 2025-го не зміниться і буде виплачуватись згідно з нормами держбюджету на наступний рік.

Також ми писали, що розмір пенсій для військових в України залежать від низки факторів. Деякі категорії захисників мають право на пенсію в розмірі 100% від суми грошового забезпечення. Детальніше читайте в нашому матеріалі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Яка сума найбільшої пенсії в Україні — відповідь Мінсоцполітики

В Україні планують провести пенсійну реформу

Якою буде мінімальна пенсія у 2025 році — дані Кабміну

Рубрики: Війна з РосієюГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
4 альткоїни по $0,1 з високим потенціалом зростання у 2025 27.12.2024

4 альткоїни по $0,1 з високим потенціалом зростання у 2025
За яких умов ціна Біткоїна злетить до $1 млн — прогноз експерта 27.12.2024

За яких умов ціна Біткоїна злетить до $1 млн — прогноз експерта
Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ 27.12.2024

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ
НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу 27.12.2024

НБУ випустив пам’ятну монету, присвячену Архістратигу Михаїлу
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика 27.12.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
ПриватБанк та Mastercard запустили кешбеки за SWIFT-перекази 27.12.2024

ПриватБанк та Mastercard запустили кешбеки за SWIFT-перекази
Вибір редакції
Всі
Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
ТОП статей 27.12.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
Останні новини
Сьогодні  18:30

НКЦПФР представила законопроєкт по євроінтеграції інвестиційних фондів

 Сьогодні  17:40

4 альткоїни по $0,1 з високим потенціалом зростання у 2025

 Сьогодні  16:50

НБУ проведе стрес-тест 21 банку наступного року

 Сьогодні  16:00

За яких умов ціна Біткоїна злетить до $1 млн — прогноз експерта

 Сьогодні  15:10

В Україні зʼявився словник ШІ-термінів

 Сьогодні  15:00

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

 Сьогодні  14:20

Скільки на ринку України карток Mastercard та Visa — НБУ

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber