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PaySpaceMagazine

Скільки заробляють українці в Польщі: огляд реальних зарплат

26.06.2026 19:20
Микола Деркач

У 2025 році середня місячна заробітна плата брутто в Польщі сягнула 8 903,56 злотого, що на 9,1% більше, ніж роком раніше. Про це свідчать попередні дані Головного статистичного управління Польщі (GUS)

Скільки заробляють українці в Польщі: огляд реальних зарплат

Фото: magnific.com

Попри зростання зарплат, кількість працівників у країні майже не змінилася. У національній економіці на повну ставку працювали 11,04 млн осіб, що відповідає показнику 2024 року. Найбільшим роботодавцем залишається промисловий сектор, на який припадає 22,5% усіх штатних працівників.

Найбільше зростання зайнятості протягом року зафіксували у сфері послуг (+3%), освіті (+2,1%) та операціях із нерухомістю (+2%). Водночас окремі галузі продовжили скорочувати персонал. Найбільше зменшення кількості працівників відбулося у гірничодобувній промисловості (-3%), а також у сфері торгівлі та ремонту автомобілів (-1,6%).

Рівень оплати праці, як і раніше, суттєво відрізняється залежно від галузі. Найвищі середні зарплати отримують працівники сфери інформації та комунікацій — 14 689,70 злотого брутто на місяць. Це приблизно на 65% більше за середній показник по країні.

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Найнижчі середні доходи зафіксовані у сфері готельно-ресторанного бізнесу — 5 990,92 злотого брутто, що майже на третину менше за середню зарплату в національній економіці.

Водночас експерти звертають увагу, що середня зарплата не відображає реальних доходів більшості працівників, адже на неї впливають високі заробітки в окремих галузях, зокрема ІТ, фінансовому секторі та великих компаніях. Проте статистика GUS свідчить, що у 2025 році зарплати в Польщі продовжили зростати не лише номінально, а й у реальному вимірі після врахування інфляції.

За даними досліджень польського ринку праці, більшість українців у Польщі заробляють менше за середню зарплату по країні. Медіанний дохід українських працівників становить близько 4,5 тис. злотих «на руки» на місяць, тоді як більшість отримує до 5 тис. злотих нетто.

Редакція PaySpace Magazine звертає увагу, що польський ринок праці залишається одним із найпривабливіших для українців завдяки вищому рівню оплати праці та стабільному попиту на працівників у промисловості, логістиці, будівництві та сфері послуг.

Доходи українських працівників часто нижчі за середні показники серед поляків. Водночас при оцінці рівня доходів варто враховувати не лише розмір зарплати, а й вартість життя, податкове навантаження та витрати на оренду житла. Для українців, які планують працевлаштування за кордоном, офіційна статистика GUS є одним із ключових орієнтирів для оцінки реальних можливостей польського ринку праці.

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За матеріалами: stat.gov.pl; inpoland.net.pl.

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