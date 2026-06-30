Які пенсії отримують найбагатші польські пенсіонери

Після щорічного перегляду пенсійних виплат у Польщі значно зросла кількість людей, які отримують високі пенсії. Якщо ще рік тому пенсіонерів із виплатами понад 10 тис. злотих було помітно менше, то після березневої індексації їхня кількість збільшилася більш ніж на 40%. Водночас окремі громадяни отримують пенсії, які в кілька разів перевищують цей рівень

Як змінилися пенсії після індексації

У березні в Польщі традиційно проіндексували пенсії за віком та виплати по інвалідності. Цього року розмір підвищення становив 5,3%.

Після індексації мінімальна пенсія збільшилася з 1878,91 до 1978,49 злотого брутто. Середній розмір пенсійної виплати також зріс — приблизно на 260 злотих, досягнувши 4490,94 злотого брутто.

Скільки поляків отримують великі пенсії

За інформацією Управління соціального страхування Польщі (ZUS), березневе підвищення суттєво збільшило кількість пенсіонерів із високими виплатами.

Наразі близько 800 тисяч осіб отримують понад 7000 злотих брутто на місяць. Порівняно з аналогічним періодом минулого року цей показник зріс на 29%.

Ще помітніше збільшилася кількість пенсіонерів, чиї виплати перевищують 10 тис. злотих брутто. Таких людей майже 190 тисяч, що на 41% більше, ніж після індексації у 2025 році.

Чоловіки отримують вищі пенсії, ніж жінки

Статистика ZUS також свідчить про суттєву різницю між розмірами пенсій чоловіків і жінок.

Так, майже 71% чоловіків-пенсіонерів отримують понад 4000 злотих брутто на місяць.

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Серед жінок ситуація інша: понад 44% мають виплати, що не перевищують 3200 злотих брутто, а ще близько 20% отримують від 3200 до 4000 злотих. Таким чином, майже дві третини польок пенсійного віку живуть на пенсію до 4000 злотих брутто.

Хто отримує рекордні пенсії

Найбільшу пенсію в Польщі сьогодні отримує житель Сілезького воєводства. Він завершив трудову діяльність лише у 86 років, маючи понад 67 років страхового стажу. Завдяки цьому його щомісячна пенсія становить близько 54 тис. злотих брутто.

Серед жінок найбільшу пенсію отримує мешканка Бидгоща. Вона вийшла на пенсію у 81-річному віці після 61 року роботи. Її щомісячна виплата перевищує 42 тис. злотих брутто.

Українці, які проживають у Польщі, також можуть претендувати на пенсію від польської Установи соціального страхування (ZUS), якщо відповідають установленим вимогам.

За яких умов українці можуть отримувати польську пенсію

Правила призначення пенсій для громадян України є такими самими, як і для громадян Польщі.

Для осіб, народжених до 1 січня 1949 року, необхідно:

досягти пенсійного віку — 60 років для жінок та 65 років для чоловіків;

мати необхідний страховий стаж: щонайменше 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Під час розрахунку стажу враховуються як страхові, так і нестрахові періоди, однак останні не можуть перевищувати третину від загального стажу.

Для людей, які народилися після 1 січня 1949 року, правила інші. Вони можуть претендувати на пенсію від ZUS навіть після одного дня офіційної роботи, за який були сплачені пенсійні внески. Водночас такий мінімальний стаж призводить до призначення так званих «голодних пенсій». Попри це їхні одержувачі мають право на додаткові 13-ту та 14-ту пенсії нарівні з громадянами Польщі.

Водночас особи, які досягли пенсійного віку, але не мають підтвердженого необхідного стажу, можуть узагалі залишитися без пенсійних виплат. Щоб отримувати мінімальну пенсію, законодавство Польщі вимагає мати не менше 20 років страхового та нестрахового стажу для жінок і 25 років — для чоловіків.

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Джерела: InPoland.net.pl, Finance.ua.