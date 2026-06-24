Українці можуть перейти з одного виду пенсії на інший

За наявності права на різні види пенсії (за віком, за вислугу років, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника) призначається одна пенсія за вибором людини.

Перехід з одного виду пенсії на інший (наприклад, з пенсії за вислугу років на пенсію за віком) здійснюється за заявою пенсіонера

Про це повідомила пресслужба ПФУ.

Подати заяву про перехід з одного виду пенсії на інший можна як через сервісний центр територіального органу Пенсійного фонду України, так і онлайн – через вебпортал електронних послуг Фонду.

Для цього потрібно мати доступ до мережі Інтернет та кваліфікований електронний підпис (КЕП).

Зверніть увагу!

До заяви можуть додаватись копії сканованих документів: паспорта; документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків; документів про страховий стаж (за періоди роботи до 1 січня 2004 року, які не були раніше долучені до пенсійної справи.

Вимоги до скан-копій документів:

виготовлені з оригіналів документів у кольоровому форматі;

мати чіткі зображення повних сторінок та складу тексту, його реквізитів – назва, серія та номер, дата видачі, печатки, підписи, прізвище, ім’я та по батькові власника;

збережені у форматах JPG або PDF;

розмір кожного файлу не має перевищувати 1 МБ;

рекомендована якість сканування — 300 dpi.

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Для онлайн-подання заяви алгоритм дій такий:

1. На вебпорталі Пенсійного фонду України авторизуйтесь за допомогою КЕП та натисніть кнопку «Увійти».

2. В особистому кабінеті на панелі ліворуч у розділі «Щодо пенсійного забезпечення» оберіть опцію «Заява на перерахунок пенсії».

3. Заповніть поля заяви, позначені зірочкою *, вказавши в рядку «Вид перерахунку» опцію «перехід на інший вид пенсії».

4. Вкажіть інформацію про призначення / виплату пенсії за іншим законом / іншого виду / в іншій державі. Завантажте заздалегідь відскановані документи (як правило, достатньо завантажити паспорт заявника та ідентифікаційний номер для підтвердження ідентифікації особи), скориставшись кнопкою «Додати файл».

5. Надайте згоду на передачу та обробку персональних даних і підтвердьте (поставивши відповідні позначки), що ви ознайомлені з необхідністю повідомляти органи Пенсійного фонду України про зміни, що можуть впливати на пенсійне забезпечення. Натисніть «Сформувати заяву».

6. Уважно перевірте дані сформованої заяви та підпишіть її за допомогою КЕП, натиснувши кнопку «Підписати та відправити в ПФУ».

З результатами опрацювання заяви можна ознайомитись у розділі «Мої звернення».

Редакція PSM7 звертає увагу, що можливість переходу на інший вид пенсії дозволяє українцям обрати найбільш вигідний для себе варіант пенсійного забезпечення залежно від життєвих обставин та наявного страхового стажу. Водночас перед поданням заяви варто перевірити, як зміна виду пенсії вплине на розмір виплат, адже після переходу пенсія може як зрости, так і залишитися на попередньому рівні.

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